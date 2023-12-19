▲ 福特六和7大車系橫跨多元級距，豐富消費者移動生活，Mustang 5.0 GT手排車型、旅玩家福祉車同步亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
2/18除展示The All-New Ford Mustang 5.0 GT及New Ford Tourneo Connect旅玩家福祉車兩款全新車型，更宣布未來將持續在地生產、擴展及升級全台服務據點，並結合智能數位化零件倉儲及彈性產線運用技術，攜手前線經銷夥伴及後端供應鏈廠商，強化品牌整體競爭力，達到「共榮共好」、「永續發展」之遠景目標。
New Ford Focus及New Ford Kuga累計銷售10萬台 進口車款多工機能更添利器
福特六和積極觀察市場動態，洞悉各級距消費者需求，建構定位鮮明的多元車型生態系。New Ford Focus提供德規五門掀背（Hatchback）、德規跨界休旅（Active）、德規跨界心休旅（Active Wagon）、運動旅行車（Wagon）、性能掀背（ST X 6MT）和性能旅行車（ST X Wagon）之豐富陣容，全方位滿足個人及家庭乘載之用車需求；New Ford Kuga則以「雙動力／歐系駕馭樂趣」產品策略，搭配最領先動力科技及超越消費者期待的ST-Line／Vignale專屬車型編成，勾勒出純正歐洲跑旅的獨有風範。而2023年New Ford Focus及New Ford Kuga強強聯手締造在台累計銷售超過10萬台佳績，力挺國產車市份額。
除此之外，不管是商用和玩樂兼具的New Ford Tourneo Connect旅玩家、New Ford Tourneo Custom旅行家、The All-New Ford Ranger等系列車款，讓Ford品牌車款成功跨越商用、商務、皮卡多元領域，搭配品牌首款電能跑旅The All-Electric Mustang Mach-E磅礴抵台，皆可驗證福特六和接軌世界，展現多元並進的產品佈局策略。
儼然成為美國當代流行文化經典符碼及跑車代名詞的Ford Mustang，早已成為跑格玩家訴諸駕馭樂趣及性能表現的最佳座駕；為迎接Mustang車款問世60週年，福特六和今日（12/18）揭露全球最暢銷雙門跑車The All-New Ford Mustang 5.0 GT手排車型的獨特內裝風格，展現出以駕駛者導向的全新布局，忠實體現追隨自由無拘的本格。
而隨著台灣步入高齡化社會，長照及無障礙移動需求日益增長，Ford身為移動服務的提供者，為善盡企業責任，福特六和同步引進全球Ford Pro改裝廠認證系統，輔導在地改裝供應商取得原廠認證資格，並針對New Ford Tourneo Connect旅玩家開發福祉車相關設備，並於今日同步展示符合生活經濟性的專屬斜坡板設計，可讓乘坐輪椅的乘客在家人幫助下輕鬆進出車廂，打破行動不變的繭居生活樣貌和界線，New Ford Tourneo Connect旅玩家福祉車不僅成為全家人的情感支持後盾，並同步貫徹福特六和持續以「移動服務社會」的企業理念。
升級美式精緻品牌體驗，福特六和完備電動車後勤服務
福特六和持續精進品牌服務，以全新升級的服務網絡提供消費者從購車至擁車的完整品牌體驗，並且採各環節著手深化細節，不僅與國內美式知名賣場Costco好市多擴展合作內容，並以新世代「Ford Signature」品牌規範更新全台Ford展示中心暨服務廠各項軟硬體設備，預計將於2024年一月完成全台更新作業。除嶄新明亮的展車及顧客休息空間外，福特六和持續致力提升車主及消費者來訪的精緻品牌體驗，在原有的LAVAZZA義式咖啡機之外，再提供義大利BEVCO氣泡水調飲及Vincenzi專用調飲糖漿，搭配Costco好市多當季檔期的甜、鹹點心，讓車主及消費者得以在「Ford Signature」品牌規範重塑的嶄新空間中，盡情舒心賞車與休憩。
Mustang Mach-E導入後，福特六和同步針對軟硬體進行更新升級，建構出完善的消費者品牌體驗。經過密集培訓及嚴格考核後，目前Ford全台經銷據點共計有60位電動車EV菁英，這群電動車EV菁英，除具備專業電動車相關知識，更可針對旅程充電規劃、站點資訊分享等資訊提供諮詢服務，成為Ford電動車車主專業的用車生活顧問。在維修量能部分，福特六和已完成全台13處的電動車認證服務廠佈建作業，每間電動車認證服務廠除配置多位通過專業認證的服務技師及專員外，更針對電動車後勤維修規劃專屬工位、高壓電池暫存區及緊急隔離區，對應陸續到位的14個CCS2快充據點，讓消費者不管是在前期購車、後期保養維修到日常充電，皆能安心擁有來自Ford的完整電動車EV服務。
開展智慧倉儲應用層級，福特六和引領供應鏈夥伴深耕台灣
福特六和深耕台灣，持續攜手供應鏈營運夥伴擴大智慧製造應用層級，2023年更榮獲中華民國自動機工程學會「車輛產業貢獻獎」最高榮譽肯定，足以顯見福特六和在車輛製造產業的卓越貢獻。此外，為有效提升生產效率和零件物流，並提升自身競爭力及建立外部風險因應能力，在經濟部產業發展署的支持下，福特六和攜手供應鏈夥伴進行智慧數位化轉型工程，未來將透過數據分析、虛實整合、雲端服務、數位化管理等方式，達到倉儲智慧虛實化、生產效率化、數據智能化、供應鏈數位鏈結化等目標，並藉此帶動產業上下游永續發展。在智慧倉儲應用層級擴大之後，不僅可提高零件庫房物流人員的工作效率和安全保障，更可提升倉儲空間運用／進口物料管理精準度，有效降低庫存成本，未來智慧倉儲系統的即時補料機制也將與現行智慧產線鏈結，可因應產線彈性需求隨時調度調整，建構零時差及低阻力的產業模式。
善盡企業社會責任，福特六和攜手公益組織創造美好移動生活
身為「移動服務提供者」，福特六和也在深耕台灣市場的腳步中不遺餘力，長期與靖娟兒童安全文教基金會、TFT為台灣而教（Teach For Taiwan）、以及微光134等非營利組織互助合作，為創造美好與安全的移動生活貢獻心力。福特六和的員工亦秉持企業社會責任投入志工活動，服務內容橫跨交通安全教育推廣、偏鄉遠距教學、偏鄉接送移動服務、物資捐贈等面向，展現出福特六和深耕台灣，攜手公益夥伴共創美好明天的品牌信念。