▲Peugeot e-2008 No.021 ---- 車外照明及雨刷表現

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Peugeot e-2008 e-2008 採用支援遠近燈雙模式的獅爪 FULL LED 頭燈，外側的獅爪造型兼具日行燈與方向燈功能，內側投射式光源則為 LED 遠近光燈，照明效果良好。

Peugeot e-2008 e-2008 的前保險桿外側配置 LED 獅王獠牙整合式日間行車燈，同樣兼具方向燈功能，至於下方則設有 LED 前霧燈，整體視覺效果具有相當高的辨識度。

Peugeot e-2008 e-2008 配置獅爪印象 LED 尾燈，內部採用呼應頭燈設計的 3 道 LED 導光條構成小燈，方向燈則為一旁的立體導光板，同樣可帶來鮮明的視覺印象。

Peugeot e-2008 e-2008 將車燈開關配置於方向機柱左側撥桿中，預設狀態為 AUTO 光感應自動控制模式，原廠也指出此車具備隧道感應功能，若將旋鈕向上轉動則可依序切換小燈與近光燈，其中近光燈時除了可手動啟動遠光燈，還支援 HBA 智慧型遠近頭燈功能來視對向來車情況自動切換遠光燈。至於後霧燈則需在啟動小燈或近光燈後才可轉動銀色撥桿來點亮。

e-2008 的車外燈光還支援感應鑰匙及解鎖時的迎賓照明，以及鎖車欲離開時的延遲熄滅照明，甚至也支援在轉動方向盤時點亮該側前霧燈的轉向輔助照明，功能可說是相當豐富。

Peugeot e-2008 e-2008 在前擋風玻璃配置左側 24 吋、右側 16 吋的軟骨式雨刷臂，採用類同心圓的方式轉動。

Peugeot e-2008 後擋風玻璃則配置 12 吋的單支硬式雨刷臂，軸心接近後擋風玻璃中央下方，在造型寬扁的後擋風玻璃設計中，可帶給駕駛足以判斷正後方路況的視野。

Peugeot e-2008 雨刷撥桿位於方向機柱右側，預設狀態為 0 關閉，往下轉到 AUTO 可啟用雨滴感應自動模式，往上依序撥動則可手動強制刷動，在 Int 模式中則屬間歇式刷動，會依照車速來調配刷動速度，相當便利。至於後擋風玻璃雨刷則是透過轉動外側旋鈕來操作。