▲RS 性能家族展露頭角　Škoda Enyaq Coupe RS 大鵬灣熱血體驗

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Škoda Enyaq Coupé RS 作為創廠 125 年的首部電動車，並採用歐洲原裝進口。外觀上承襲當代 Škoda 家族設計風格，整體線條銳利而顯眼，頭燈採用 LED 設計，保險桿上方飾蓋施以彷若燃油車型的直瀑式設計，外框採用黑色點綴，下氣壩運用蜂巢紋路手法，車側後視鏡底座安置於門板上方，B 柱後採用流線的斜背造型，風阻係數自標準版本的 0.27Cd 降至 0.234Cd；尾門中央擁有 ŠKODA 字樣。
外觀上承襲當代 Škoda 家族設計風格。
頭燈採用 LED 設計。
保險桿上方飾蓋施以彷若燃油車型的直瀑式設計，外框採用黑色點綴。
下氣壩運用蜂巢紋路手法。
B 柱後採用更流線的斜背造型，風阻係數自標準版本的 0.27Cd 降至 0.234Cd。
RS 銘牌位於葉子版上方。
車側後視鏡底座安置於門板上方。
足踏 21 吋雙色切削低風阻造型鋁圈。
尾門中央擁有 ŠKODA 字樣。Enyaq iV 車系運用羊毛、棕櫚葉及回收寶特瓶等永續材料製作，配置 5.3 吋數位儀錶板及 13 吋中控台多媒體觸控螢幕，也搭載抬頭顯示器、KESSY GO 免鑰匙系統、LED 座艙氣氛燈及雙區恆溫空調等，原廠宣稱收納機能承襲 Škoda 聰明而便利的傳統。而在 RS 車型則升級配備 RS 字樣的運動化座椅、三幅式多功能加熱 RS 方向盤等。
內裝運用永續材料製作。
RS 字樣的運動化座椅，提供良好的包覆性。
5.3 吋數位儀錶板。
13 吋中控台多媒體觸控螢幕。
Type-C 充電口及手機無線充電盤。
電傳式換檔、電子煞車位於座椅中央。
配備有全景玻璃天窗。
高聳的車頂設計提供良好的頭部空間。
尾廂採掀背式開啟。動力系統方面，本次試駕的 Škoda Enyaq Coupé RS 搭載總容量為 82kWh 的電池，並採用全時四輪驅動雙馬達配置，可輸出 299hp 最大馬力以及 46.9kgm 峰值扭力，0-100km/h 加速可在 6.5 秒達成，極速上看至 180km/h，最大續航里程為 517 公里 (WLTP)。充電方面，AC 慢充支援 11kW，DC 快充則可支援 135kW。
採用全時四輪驅動雙馬達配置，可輸出 299hp 最大馬力以及 46.9kgm 峰值扭力，0-100km/h 加速可在 6.5 秒達成，極速上看至 180km/h。
AC 慢充支援 11kW，DC 快充則可支援 135kW。實際開著 Škoda Enyaq Coupé RS 下大鵬灣，純電動力系統強勁的輸出使加速感受十分輕快，提速過程極為順暢，中高速的延伸能力也的確給人名符其實的感受，以一部小型跨界休旅來說，性能表現有著十足的說服力。因配備有 DCC 電⼦可調懸吊系統，彎中仍可給予足夠的支撐力，搭配上電池賦予的低重心，即便車重不輕，在穿越連續彎道時車身的動態表現堪稱靈活。除此之外，無論是輪拱隔音、組裝品質均有達到豪華品牌的水準。
此外，現場亦提供了 Octavia Combi RS 以及 Kodiaq RS 的試駕體驗：
Octavia Combi RS 的動力反應基本上算是充沛，除了應付超車爬坡等場合實屬輕鬆，相信也能滿足偶爾有熱血操駕需求買家的期待，此外，其與變速箱之間的銜接同樣相當流暢，縱使將它當做通勤使用亦屬合適。底盤表現方面，即便身處品牌旗下 RS 性能家族，但整體設定依舊能發現相對著重均衡的一面，行路品質具備一定水準，無論通勤或小熱血一番均相當合適。此外，整體車身調性沉穩，行駛於山路中具備上乘的指向性，並帶有些許銳利格調，搭配不俗的極限，能勝任其性能房車角色。
開著 Kodiaq RS 上路，可感受到動力輸出相當充沛，以中型 SUV 來說已屬高標，而所搭配的 DSG 變速箱不僅換檔邏輯極為聰明，動力傳輸效率也極高，在 5 個內建的行車模式中，不論切入一般、運動或個人化等均偏向廣義的運動模式，一般模式即可聽見引擎排氣聲浪，趨近運動初階模式，切入真正的運動模式後，將不斷碰上退檔補油情形，可說是非常熱血，若是載家人時較適合切入經濟和舒適模式。乘駕感受方面，雖然配置 DCC 電⼦可調懸吊系統與 XDS+ 主動式電⼦限滑差速器，過彎時的晃動仍偏大，未必可符合對於 RS 的期待，相較於國內中型 SUV 車款中最運動化的 Tiguan R 的表現，Kodiaq RS 仍偏向 SUV 的風格，當然日常行駛的行路性表現算是極佳。
Škoda Enyaq Coupé RS 在本次體驗活動的表現令人印象深刻，同時也讓人更期待總代理的正式導入，即便目前原廠尚未公佈任何相關訊息，對於該級距有興趣的買家，相信也已經迫不及待了呢～本站亦將持續追蹤相關新聞，讓讀者能第一時間得知最新消息，盡請期待。