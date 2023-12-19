▲融會科技與經典於一身　全新第三代 Mini Countryman C 官圖曝光

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第三代大改款 Countryman 與第三代 BMW X1 (U11) 共享 FAAR 底盤平台打造，也因此讓車格從原本的都會跨界車轉型為更加純正的 SUV 血統。其車身尺碼長 4,433mm、寬 1,843mm、高 1,656mm，長高 4mm 以上、加長 136mm，軸距為 2,692mm。以全新設計語彙迷你至簡 (Charismatic Simplicity) 打造，以清晰簡約的設計風格凸顯品牌精髓，車身輪廓在經典的圓潤設計中增添直立肌理線條，醒目的車頭與車尾燈造型與 3 種車燈變化模式，車側設計重點為流暢的新世代平整化把手，搭配 MINI Digital Key Plus 數位鑰匙功能，不需拿出智慧型手機也可無線解鎖車輛。在延續經典之餘，透過純粹但表現力十足的本質元素。
內裝方面，永續理念亦為全新設計語彙的核心價值，內飾擴增永續材料的應用範圍，方向盤採 Vascin 仿真合成皮，且方向盤與內裝座椅材質不再使用真皮，並將逐步降低對鍍鉻元素的使用；高解析度 OLED 互動式中央儀表搭載全新 Mini Operating System 9 與全新語音助理，提供 3~8 種主題模式螢幕主題與儀表台光影隨之表現，更可透過 Mini APP 或掃描螢幕顯示的 QR Code 上傳照片至中央儀表中。最後，提供最高達 505 公升實用行李廂收納空間，椅背傾倒後行李廂容量最高更可達 1,530 公升。安全方面，全面搭載 Level 2 主動安全配備，全面升級駕駛輔助與停車輔助科技系統以守護行車安全，包含 360 度環景輔助攝影、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助的安全防護系統、變換車道與自動倒車輔助系統等功能
動力方面，Mini Countryman C 搭載 1.5 升三缸渦輪汽油引擎與 TwinPower Turbo 技術，可產生 170ps 最大馬力與 280Nm 峰值扭力，0-100km/h 加速可於 8.3 秒達成，最高極速可達 212km/h。
自 2010 年第一代 Mini Countryman 亮相起，以靈活配置的寬敞空間、卓越的駕駛樂趣與個性主張，征服了眾多消費者入主；而新世代 Countryman 內外觀設計、空間、科技、安全配備全面升級進化，同時更導入純電動力，相信能吸引到更多人入主。而國內市場方面，Mini 總代理汎德於今年 11 月選於臺北市南港區瓶蓋工廠舉辦「全新世代 Mini Countryman 運動休旅 媒體預賞活動」，並展示純電 Countryman SE ALL4 車型。此外，汎德更於 11 月時同步推出線上預售活動，並率先公佈兩款汽油動力預售參考價 Countryman C (178 萬元)、JCW Countryman (252 萬元)，本站亦將持續追蹤相關消息，在第一時間報導給各位讀者，敬請期待。