▲小改款 Sentra、小改款 GLB、全新 Mustang 等多款新車現身　環境部 (原環保署) 2023 年 11 月

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小改款 Nissan Sentra 以 1.6 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 X-Tronic CVT 無段變速系統送測。(圖為中國大陸版本的東風日產軒逸 (Nissan Sylphy)，僅供參考)國產電動車部分，本月可見到弘鉅 HD250 及成雲 MB120NSE 這兩款電動大客車出現，其餘為各廠牌的電動機車。至於國產柴油車則可見到甫於 12 月 13 日上市的 Hyundai QT500 5 噸商用車，另有 DAF、Fuso、MAN、Scania 及 Volvo 等品牌的各式商用車款完成測試。
Hyundai QT500 的原地怠速噪音為 82.8dB，加速噪音則為 73dB。進口汽油車部分，本月通過測試的車款中，可見到已於 2023 Ford Media Gala 媒體活動中現身的全新大改款 Ford Mustang (現場展示 5.0 GT)，以 2.3 升車型完成測試，以及即將上市的小改款 Mercedes-Benz GLB，另有近期已上市的 BMW XM Label Red Limited Editon、Mazda CX-60、全新大改款 214 世代 Mercedes-Benz E-Class、Rolls-Royce Cullinan Black Badge Blue Shadow 等車型現身，亦有新年式的 Aston Martin DB12、Audi A4 / RS4、Audi A5 / RS5、Audi Q5 / Q5 Sportback、Bentley Continental GT、Bentley Flying Spur、BMW 220i Coupe、BMW 3 Series、BMW 840i Gran Coupe、BMW M2 Coupe、BMW Z4、BMW X7、Ferrari Daytona SP3、Honda Civic e:HEV、Infiniti Q50、Jaguar E-Pace、Kia Sorento Turbo Hybrid、Kia Sportage、Land Rover Defender、Land Rover Range Rover、Lexus LM 500h、Maserati Grecale、Mercedes-AMG G 63、Mercedes-AMG SL 43、Mercedes-Benz A-Class、Mercedes-Benz B-Class、Mercedes-Benz C-Class、Mercedes-Benz CLA、Mercedes-Benz GLA、Porsche 911、Rolls-Royce Ghost、Toyota GR86、Toyota Sienna、Volkswagen Polo 及 Volvo XC40 B3 等車款完成測試。
全新大改款 Ford Mustang 2.3 升車型的的原地怠速噪音為 83.2dB，加速噪音則為 68dB。(圖為 5.0 GT，僅供參考)進口柴油車部分，本月可見到小改款 BMW X5 xDrive30d、VWCV T6.1 California Coast / Ocean、VWCV T6.1 Caravelle L 及 VWCV Multivan等車型送測，大型車部分則出現 Toyota Coaster 巴士，加上 Ivceo、MAN 及 Sitrak 品牌的多種商用車款通過噪音測試。
小改款 BMW X5 xDrive30d 的原地怠速噪音為 71.7dB，加速噪音則為 67dB。進口電動車部分，本月可見到甫於 12 月 上市的 Rolls-Royce Spectre 及 11 月 1 日上市的 Tesla Model Y 後輪驅動車型，另有新年式的 Audi e-tron GT、Hyundai Ioniq 5、Mercedes EQE 350 4MATIC SUV 及 Porsche Taycan 4 Cross Turismo 等車款完成測試。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。
Rolls-Royce Spectre 的加速噪音值為 65dB。