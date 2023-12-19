▲便宜新台幣 10 萬元整！　Nissan Leaf 官網限時優惠 129 萬元起

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Nissan Leaf 車頭導入新世代 V-Motion 黑化造型搭配電動車專屬水箱護罩，科技感及辨識度都提升許多，前方 LED 銳利頭燈組附有日形燈條，充電座與引擎蓋採一體式設計，特殊的車頭構造結合空氣導流後視鏡可更順暢地引導周圍氣流，除了降低風阻外，還可增加行駛穩定性，車色以珍珠白車身搭配淬鍊黑車頂雙色設計為主，另外可以相同車價接訂生產天空藍車身搭配淬鍊黑車頂及淬鍊黑二款車色，足踏 17 吋六爪式電馭鋁圈。
內裝方面，Nissan Leaf 採用簡潔的風格來打造人性化科技座艙，2023 年式更導入了附前後前後座加熱功能的高級皮椅來提升舒適度，駕駛享有 D 型多功能運動化方向盤以及充滿科技感的 7 吋數位儀錶，具有整合了 Apple CarPlay 及 Android Auto 的 8 吋智慧影音多媒體系統以及 6 支高傳真揚聲器，下方更有著 Leaf 專屬的半球狀排檔桿，後座可做 6/4 分離傾倒以達到 1,176 公升的置物廂空間表現。
動力方面，本次式價的 Nissan Leaf 長程勁化版搭載 62kWh 的超薄層疊式緊湊型鋰離子電池，在前軸配置了一顆永磁同步馬達，在 4,600~5,800 rpm 間可輸出 214hp 最大馬力，並在 500~4,000 rpm 間產生 34.68kgm 最大扭力，在 NEDC 測試標準下具備 463 公里的最高續航里程，並具備 e-Pedal 油門煞車整合控制系統，可使用單一踏板控制加速與煞車。懸吊採用前麥花臣、後扭力桿附前後防傾桿的配置。
Nissan Leaf 長達約 13 年的量產目前也早已達 60 萬台的門檻，在 Tesla 人氣逐漸上漲前，在國內純電車市場可說是擁有一席之地，而隨現今各大車廠開始陸續推出各式各樣的純電車款，利用各項先進或是新潮的配備來吸引消費者，Nissan Leaf 依然還是堅守最初的使命，以樸實無華的特性服務使用者，說它是這百花齊放車市中的一片綠葉相信一點也不為過。