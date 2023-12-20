▲明年開始交車 Kia 旗下迷你休旅 Sonet 推出小改款車型

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全新小改款 Kia Sonet 正式於印度登場。新款 Kia Sonet 在外觀上大量保留現行的設計，不過其車頭造型將煥然一新，換上重新設計的 LED 日行燈和頭燈組，加入淚眼式造型，同時家族化的虎鼻式水箱護罩改採用無框設計，與兩側燈組連成一氣。而前後保險桿造型也同樣獲得更新，其車頭下方的造型更向外延伸，並取消多邊形的飾條，氣壩造型改採用橫柵樣式來鋪陳。車尾部分，則導入與 Seltos 相似的全新貫穿式燈組取代現行的橫置尾燈，並導入新式的廠徽，後保桿造型也更加飽滿。
配備上此次新款 Sonet 全車系標準配備 6 顆安全氣囊，具備多樣的 ADAS，包含前方碰撞警示、車道偏離警示、前方防撞輔助、遠光燈輔助、車道維持輔助、車道跟隨輔助、駕駛注意力警示和前車偏離警示等。
更重要的是車內也換上豐富的科技配備，如雙 10.25 吋螢幕，重新設計的空調介面，以及無線 Android Auto/Apple CarPlay 連結、無線充電、通風座椅、Bose 音響系統、天窗、空氣清淨機等。
動力部分，小改款 Kia Sonet提供 1.2L 汽油引擎、1.5L 柴油以及 1.0L 汽油渦輪增壓引擎。其中 1.2 升 MPi 引擎可產生 83 PS 最大馬力和 115 Nm 峰值扭力，並搭配 5 速手排變速箱；1.0 升渦輪汽油引擎可產生 120 PS 和 172 Nm 的輸出，變速箱提供 6iMT 或 7DCT；1.5 升柴油渦輪引擎則可產生 116 PS 和 250 Nm，變速箱有 6iMT 和 6AT 兩種選擇。
Kia Sonet 主要在印度市場販售，而這次改款除了帶來新型的外型設計，亦將透過更豐富的配備挑戰主要對手，包含 Tata Nexon、Maruti Brezza、Maruti Fronx、Mahindra XUV300、Nissan Magnite 和 Renault Kiger 等同級競品。