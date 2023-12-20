▲車系最強動力、操駕更有樂趣 Toyota Crown Sport PHEV 日本登場

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Toyota 宣布推出 Crown Sport PHEV，月販目標 300 台。根據原廠指出，這次新推出的 Crown Sport PHEV 是在混合動力車型 (HEV) 的高品質基礎上，進一步提升 Crown Sport 所追求的駕駛樂趣，更具有運動氣息，讓駕駛人更加享受駕馭的樂趣。此外，在保留靚麗外觀的同時，也換上更適合駕馭的專屬裝備，營造出更運動化的形象。
Crown Sport PHEV 在外觀及內裝的部分與標準車型並沒有太大的區別，外觀主要是換上了 21 吋的消光黑輪圈，同時內裝色也從之前黑色或褐色，換為更運動的紅黑雙色內裝鋪陳，大幅度增強整體的運動氛圍。
動力表現上，依然搭載代號 A25A-FXS 的 2.5L Dynamic Force 自然進氣引擎，不過搭配的是 51Ah 電池模組，以及前後雙電動馬達組成的 PHEV 插電式混合動力系統，其中引擎可單獨輸出 174hp 及 219Nm，另外加上前輪馬達 179hp 及 270Nm、後輪馬達 53hp 及 121Nm 的輸出，可提供達 301hp 最大綜效輸出。
另外 Crown Sport PHEV 的電池模組可以支援最多 90km 的純電續航里程，經過 WLTC 測試規範之下官方公部油耗值達到 20.3km/L，在滿油滿電的條件下，整體續航里程可以超過 1,200km。而 Crown Sport PHEV 也配備 E-Four 電子四輪驅動系統，可以提供車輛更好的循跡性，在彎道上更加從容。
Crown Sport PHEV 官方開價 7,650,000 日圓 (約合新台幣 167 萬)，對比之前的 HEV 車型 (5,900,000 日圓) 還多了 1,750,000 日圓 (約合新台幣 38 萬)。