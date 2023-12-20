▲換裝新動力、追加 12.3 吋液晶螢幕 新款 Lexus UX300h / UX300e 登場

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Lexus 宣布推出新款 UX300h 及 UX300e。自 2018 年上市以來，截至 2023 年 10 月，Lexus UX 已在全球 80 多個國家和地區累計銷售約 34 萬輛，電氣化車型的銷量比例達到 90%，帶動 Lexus 電氣化的普及。
此次發表的新款 UX300h 以原廠不斷追求進化的 Always On 理念為基礎，以「安心、舒適」為開發主題，重點在駕駛性能和性能方面進行了改進。改善 UX250h 混合動力系統的系統輸出，帶來更高品質、更潔淨和更深層的駕駛體驗，並更名為 UX300h。
而純電動車型 UX300e 在今年 3 月也進行升級，駕駛性能得到提升，續航里程可達到 512 公里，充電時間減少約 25% ，演變成更人性化的純電動車。官方表示這兩款車型都改善了車內系統，包括最新的主動安全技術和配備功能。
為了加深 UX 的駕駛體驗，Lexus 原廠針對車輛特性進行徹底的改善，在車輛後方增加支架，進一步增強駕駛感受，提升操控穩定性和乘坐舒適性。另外，全車也重新佈置減震隔音材質，降低路噪，提高靜謐性。
這次 UX300h 採用新開發的混合動力系統，結合高輸出馬達和鋰離子電池，實現高輸出和低油耗 (官方公佈平均油耗為 26.3km/L)，綜效馬力為 199ps。
而新款 UX 也換上最新的主動安全技術 Lexus Safety System+ ，座艙也導入雙 12.3 吋儀錶板液晶螢幕，並導入 Electro Shiftmatic 電子排檔技術，同時中控台面板、換檔介面、和電動車窗開關底座都改採用具有金屬質感的按鍵，強化車內的豪華氛圍。