▲性能、續航力皆提升！　KG Mobility 宣布推出 Korando EV 改款車型

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內裝方面，同樣以湛藍色元素作為主軸，首先映入眼簾的是 12.3 吋全彩數位液晶儀錶板搭配 9 吋影音主機 (支援 Apple CarPlay 與 Android Auto)，雙前座電動調整座椅更附有加熱及通風功能，皮革包覆四向調整式方向盤亦同樣附加熱功能，車室內更標配有手機無線充電座、3D 環景式氣氛燈、雙區恆溫空調、電子式駐車系統附 Auto Hold 自動駐車功能等，尾廂在五人座下提供 551 公升容積表現。
圖為國內現行販售之 Korando e-Motion。動力方面，將升級採用 73.4kWh 磷酸鐵鋰（LFP）刀片電池搭配永磁同步馬達，具有 SBW 電子線傳控制系統、電動馬達煞車幫浦、Drive Mode 行車控制 (Comfort/Sport/Eco/Eco+)、方向盤電力回充撥片等，可發揮最大馬力 207PS、峰值扭力 34.6kg-m，續航里程可達 403 公里。充電孔設置於車身左前側，並以按壓式開啟充電蓋，支援快充 CCS2 或慢充 Type 2 插頭，並可於排檔桿旁可選擇充電槍鎖定，確保充電安全性。
圖為國內現行販售之 Korando e-Motion。國內市場方面，SsangYong 總代理永嘉雙龍汽車於 2023 年 3 月 1 日宣布 Korando e-Motion 正式於國內上市，採旗艦版單一編成販售，目前建議售價為新臺幣 148 萬元起，有興趣的消費者目前已可聯絡展間預約試乘。