▲史上最強 7 系列　BMW i7 M70 xDrive 香港正式上市

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i7 M70 xDrive 在外型上承襲了 M760e xDrive 的造型，選用 M 款車型專屬的設計元素，包含 M 款後視鏡、M 款雙腎形進氣格柵以及前葉子板上的 M 徽飾，同時原廠也開放雙色車身選配，彰顯其旗艦性能的地位。
進入到車內，全新 i7 M70 xDrive 搭載全新造型 M 款三幅式方向盤，以及 12.3 吋與 14.9 吋組成的雙曲面螢幕 iDrive 8 操作系統，無論是顯示效果、操作的便利性以及功能性都更上一層樓。在豪華感的營造上，再次將水晶切割的概念發揮極致，包含中央鞍座、中控台電容觸控按鍵與電動座椅調節功能按鍵都可以看到，同時車內採用碳纖維飾板並加入被稱為 Interaction Bar 互動式氣氛功能，可根據駕駛模式或場景發出柔和的動態光效。來到後座，原廠提供一具 31.3 吋 8K 解析度的劇院螢幕選配，乘客均可以透過門板兩側的 5.5 吋觸控螢幕調整座椅機能。
底盤方面自然受到 M 部門調校，配備主動式雙軸氣壓懸吊、電子控制阻尼和自動水平調整功能，結合主動轉向和主動側傾穩定讓車輛保有強大的穩定性。而在卡鉗方面也升級藍色 M-Sport前四活塞、後單浮動卡鉗，並標準配備 21 吋 M 款輕量化輪圈，不過官方亦提供高性能輪胎，不過尺寸則需降級至 20 吋的選擇。
動力配置上，i7 M70 xDrive配備了 BMW 最強大的電動馬達，原廠工程師將後軸的電動馬達功率密度比 xDrive60提升了 25.5% ，同時將馬達當中的勵磁繞組的數量從三組增加到六組，使得後馬達輸出達 483 匹，結合前方可輸出 255 匹馬力的電動馬達，綜效輸出達到 650 匹之譜。在運動模式當中，i7 M70 xDrive 可發揮 103.4 公斤米的扭力，若選擇 M Sport Boost 或 M Launch Control 模式則增強至112.1 公斤米，拖動 2,689 公斤的車重最少能夠在 3.5 秒內從靜止加速到每小時 96 公里，成為品牌目前最快的純電動車款，最高時速則限制為每小時 250 公里。
第七代 7-Series (G70) 於 2022 年 4 月正式亮相，並一口氣提供燃油、插電式混合油電動力與純電車型，而臺灣總代理汎德則於同年 12 月正式發表上市，編成方面包含 735i Luxury、740i Luxury、740i Excellence、i7 xDrive60 Luxury 及 i7 xDrive60 Excellence 五種設定，報價分別為新臺幣 488、595、638、655 及 698 萬元起。本站先前已針對搭載直列 6 缸汽油引擎的 740i Excellence 以及純電動力的 i7 xDrive60 Excellence 進行試駕體驗，詳細試駕報導歡迎至本網站查閱。