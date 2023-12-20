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急診雙雄遇高速車禍　雙胞胎護理師熱血救命！

▲急診雙雄遇高速車禍　雙胞胎護理師熱血救命！
▲急診雙雄遇高速車禍　雙胞胎護理師熱血救命！

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】中山高速公路民雄段日前發生一起車禍，有民眾受困車中，正好下班開車經過的大林慈濟醫院急診室護理師林承睿，及外科加護病房護理師林承濬雙胞胎兄弟，熱血停車協助傷患檢傷及救護，直到嘉義縣消防局民雄高級救護隊救護人員到場，再共同救護及送醫。

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熱血急診風範　雙胞胎兄弟救護使命感

林承睿分享，11日晚間下班後，開車經過國道一號民雄路段，發現前方車輛回堵，上前查看得知是發生車禍，有一位民眾受困，另有4人已自行脫困站在路旁，因當時車流已幾乎靜止，安全沒有疑慮，因此決定要發揮救人的精神。下車後看到有位民眾倒臥在車內，已呈現OHCA狀態，緊急擊碎車窗協助傷患脫困，進行生命徵象評估，剛好車上放有救護包，便拿下來做緊急處理。

除了進行高品質CPR外，也針對傷者頭部的撕裂傷予以包紮止血，與119勤務中心聯繫確認現場傷患人數及狀況，直到救護車到達，與消防救護人員交班，並協助傷患儘速送醫，可惜因傷勢嚴重，最後沒能救回傷者一命。

非首次高速公路協助救護　兩兄弟緊急應變有一套

年僅23歲的兄弟兩人並不是第一次在高速公路上協助救護，弟弟林承濬分享，之前某次小夜班下班，也在同一路段遇到車禍事故，曾停車協助救護，幸好傷患沒有大礙。兩人因從小興趣及志向都差不多，一起就讀護專，投入護理工作，又先後來到大林慈濟醫院工作，曾擔任救護志工的兩人都認為，自己有救護的專業，看到有人需要協助，如果不下車會對不起自己。林承睿表示，自己平時在急診也經過急診部長及護理長的訓練，這些都是我們平常在做的日常而已。

保護傷者與救護者的安全　首先亮燈、架設警示三角架

急診部長李宜恭之前也曾有在高速公路上協助救護的經驗，他表示，做到院前急救的第一個重點就是要安全，包括自身的安全跟被救護者的安全，晚上要把燈打開，架設警示的三角架，再開始進行救護。如果是大型車禍，可以先協助做檢傷分類，等救護車到達時才能快速送醫。若是傷患有大出血，則要先協助止血，注意傷患有沒有頸椎受傷，如果沒有的話，則保持傷患呼吸道暢通。

李宜恭表示，參與高速公路的車禍急救需要很大勇氣，因為自己也做過這件事，碰到車禍心裡難免糾結到底要快速地通過，還是要留下來做救護，因為在高速公路上救護本身就有風險性，除非你的使命感很高，真的很熱血，也有這樣的技能，這次同仁參與救護，展現出優秀急診人的風範。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60257

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