▲急診雙雄遇高速車禍　雙胞胎護理師熱血救命！

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熱血急診風範 雙胞胎兄弟救護使命感林承睿分享，11日晚間下班後，開車經過國道一號民雄路段，發現前方車輛回堵，上前查看得知是發生車禍，有一位民眾受困，另有4人已自行脫困站在路旁，因當時車流已幾乎靜止，安全沒有疑慮，因此決定要發揮救人的精神。下車後看到有位民眾倒臥在車內，已呈現OHCA狀態，緊急擊碎車窗協助傷患脫困，進行生命徵象評估，剛好車上放有救護包，便拿下來做緊急處理。
除了進行高品質CPR外，也針對傷者頭部的撕裂傷予以包紮止血，與119勤務中心聯繫確認現場傷患人數及狀況，直到救護車到達，與消防救護人員交班，並協助傷患儘速送醫，可惜因傷勢嚴重，最後沒能救回傷者一命。
非首次高速公路協助救護 兩兄弟緊急應變有一套年僅23歲的兄弟兩人並不是第一次在高速公路上協助救護，弟弟林承濬分享，之前某次小夜班下班，也在同一路段遇到車禍事故，曾停車協助救護，幸好傷患沒有大礙。兩人因從小興趣及志向都差不多，一起就讀護專，投入護理工作，又先後來到大林慈濟醫院工作，曾擔任救護志工的兩人都認為，自己有救護的專業，看到有人需要協助，如果不下車會對不起自己。林承睿表示，自己平時在急診也經過急診部長及護理長的訓練，這些都是我們平常在做的日常而已。
保護傷者與救護者的安全 首先亮燈、架設警示三角架急診部長李宜恭之前也曾有在高速公路上協助救護的經驗，他表示，做到院前急救的第一個重點就是要安全，包括自身的安全跟被救護者的安全，晚上要把燈打開，架設警示的三角架，再開始進行救護。如果是大型車禍，可以先協助做檢傷分類，等救護車到達時才能快速送醫。若是傷患有大出血，則要先協助止血，注意傷患有沒有頸椎受傷，如果沒有的話，則保持傷患呼吸道暢通。
李宜恭表示，參與高速公路的車禍急救需要很大勇氣，因為自己也做過這件事，碰到車禍心裡難免糾結到底要快速地通過，還是要留下來做救護，因為在高速公路上救護本身就有風險性，除非你的使命感很高，真的很熱血，也有這樣的技能，這次同仁參與救護，展現出優秀急診人的風範。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60257
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