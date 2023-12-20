▲國泰醫院「院聘教師制」、資助5百位醫師進修　二度獲特色傑出人才培訓獎

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「院聘教師」制培育新血 並提供多元職能培訓國泰綜合醫院提到，院內相關人才培訓措施包含，設立「院聘教師」制度，培育醫學新血、提升教師教學品質，每年培育的醫事及醫師職類學生，包括UGY、PGY及住院醫師等，共有約1,200位。
另外，國泰綜合醫院也有提供各職類同仁多元職能培訓，舉凡主管職能培訓與遴選關鍵人才、儲備主管參與培訓計畫。國泰綜合醫院表示，醫院透過特定專案培養專業與管理能力，並核予津貼作為激勵，同時也積極辦理師資培育課程與在職教育專業課程。
外部教育訓練提升品質 全額資助逾500人海外進修為提升醫品病安人員素質並精進品管技巧，國泰醫院醫療團隊還會多方參與外部教育訓練課程，包括醫策會、主管機關及各類研討會等，強化多元品管工具教育訓練，並舉辦病人模擬體驗營。國泰醫院表示，這都是為了讓品質改善活動能真正落實以病人服務為導向，提升全院醫療品質、促進病人安全。
國泰綜合醫院副院長簡志誠指出，院方相當重視人才培訓，自創院以來就要求升任主治醫師前，醫師都須到國外進修半年至1年，目前已超過500位醫師進行進修，費用由院方全額支助，更在107年起陸續派遣22位醫師及醫事人員接受美國芝加哥畢業後醫學教育評鑑委員會（ACGME）總部完善醫學教育訓練。
近幾年，國泰綜合醫院也將這些國外進修制度推展到其他醫事人員，以維持高品質醫療服務。國泰綜合醫院表示，未來在精進醫療服務品質的同時，也會持續培養各醫事職類人員投入全人與跨領域照護，照護病人及家屬。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60316
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