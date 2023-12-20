▲肌少症走路需攙扶　醫授「椅子瑜珈」幫忙改善

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肌少症有跡可循 常見這些症狀肌少症即是一種伴隨老化所引起的肌肉量減少與肌力下降的疾病，可分為沒有特定因素影響，僅因自然老化所造成的原發性肌少症，以及因疾病、營養缺乏影響所導致的次發性肌少症。台北慈濟醫院復健科簡詠均醫師表示，肌少症的症狀雖不明顯，但仍有前兆可循，包括行走速度減慢、腿部無力而需要扶手或助行器協助、反覆跌倒等。這些情況容易造成長者自理能力下降，若自覺影響生活品質，建議尋求專業醫師診斷。
診斷肌少症 從3面向進行評估臨床針對肌少症的診斷可從三個面向進行評估，分別是肌肉質量、肌肉力量與體能表現。根據2019年亞洲肌少症工作小組的會議共識，男性小腿圍小於34公分、女性小於33公分；男性握力小於28公斤、女性小於18公斤；或五次起立坐下測試大於12秒，其中一項低於標準則可能為肌少症，建議轉介做進一步的評估。若握力和肌肉質量都低於標準，即為肌少症，而只要握力、肌肉質量和體能表現三者皆未達標且排除癌症、糖尿病等同樣會導致體重下降的危險疾病後，即診斷為嚴重肌少症。
「椅子瑜珈」動作 訓練下肢平衡目前並無肌少症特定治療藥物，主用透過和緩運動與飲食調整來改善，2023年哈佛學者統合分析結果也顯示，65歲以上長者練習瑜珈，對其行走速度、下肢肌力與平衡皆有助益。對此，簡詠均醫師提供四個「椅子瑜珈」動作，讓長者在安全的情況下，提高身體各方面的穩定性。
1. 貓牛式：坐在椅子前三分之一處，雙手輕放在膝蓋。吸氣時，肩膀向後張，脊椎向上延伸；吐氣時，背部向後拱起，腹部內收。
2.脊椎轉體：坐在椅子前三分之一處，單手放在另一個膝蓋外側，一手扶靠椅背。吸氣時，脊椎向上延伸並扭轉上身；吐氣時，維持原位。
3.女神式：坐在椅子二分之一處，雙腿打開，腳尖朝外側踮起。吸氣時，雙手向上畫圓；吐氣時，雙手向下畫圓並對掌於胸前。
4.戰神式：坐在椅子二分之一處，雙腳成弓箭步，眼睛正視前方。吸氣時，雙手向上伸展；吐氣時，雙手向前後打開。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60281
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