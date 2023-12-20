▲睡前滑手機不僅影響眼睛健康　更恐提高憂鬱症風險

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許多人睡前常會滑手機追一下劇、看一下網路小說、社群軟體等來當成睡前助眠，但是過去的研究發現，睡前看手機、平板電腦等藍光的影響，反而可能讓失眠問題惡化。在這項新的研究中，研究人員讓實驗鼠每晚暴露在藍光下2小時，連續進行3週，再觀察小鼠是否因為藍光而對行為有明顯的影響。
結果顯示，藍光照射3週後，小鼠就對各項事物喪失興趣，甚至連最愛的甜食也興趣缺缺，在必須逃跑的時機出現時，也完全沒有反應；這一切作為均符合憂鬱症症狀，即使停止夜間光照後，憂鬱的症狀仍然持續。之後研究人員在小鼠的視網膜上發現了一種特殊的光受體，這種光受體通向大腦中控制情緒有關的區域；而夜間接觸藍光的影響比起白天照光更明顯，顯示夜間接觸3C產品的藍光，恐怕會助長憂鬱症狀。
專家意見安南醫院精神科主任張俊鴻表示，他相信這項研究應用在人的身上也會有相似的影響。因為從前有很長一段時間被忽略的光照療法，近年來又重新引起醫界重視的狀況下顯示，「光」對人類的健康影響比起過去想像中更大。早期因為治療憂鬱症的藥物效果太好，光照療法這類非藥物治療被束之高閣，但是，近年來發現藥物的效果發生極限，光照治療重新調整週期的效果則可突破瓶頸。
但光照治療有效，表示錯誤時間使用光線對健康確實也會產生負面影響。張俊鴻表示，光照療法用的是日光的白光，藍光的頻譜比白光還強。以夜間工作者的經驗顯示，白光會影響退黑激素分泌，而夜間使用手機的藍光影響可能比白光更明顯，而且不只是影響退黑激素的短期分泌，還可能對週期性產生不良影響。因此，提醒大家不要用手機當助眠工具，因為看手機會讓大腦繼續工作，所以，要放鬆還是出去散散步才有用。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60295
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