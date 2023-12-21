▲馬力突破至 720 匹 ! 2024 Ford F-150 Raptor R 登場

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2024 年式 Ford F-150 Raptor R 動力升級登場。根據官方表示，2024 年式 F-150 Raptor R 增加的 20 匹馬力，主要是透過減少進氣損失，以及優化調校所達成，也因此讓新車有著更寬廣的扭力曲線，整體性能更加強悍。
外觀方面，F-150 Raptor R 雖然是頂級的高性能版本，但整體上並沒有進行過多的改造，基本上與標準的 F-150 Raptor 保持相同的特徵，只不過引擎蓋則對應全新的 V8 動力擁有更高的隆起設計，另外車上的細節之處也增添了專屬標識，包含前水箱護罩側邊、引擎蓋及尾門的 R 徽飾等處，且保桿、輪拱及氣壩均使用黑色烤漆處理來增強侵略性。
內裝部分，其座椅材質使用了 Alcantara 材質，並在中控台面板、座椅等部位都加入專屬的”R”字樣。配備部分則繼續搭載 12 吋中控多媒體觸控螢幕，內建 SYNC 4 系統，可支援 Apple CarPlay、Android Auto 藍牙、導航和車載 Wi-Fi 等功能。
底盤則同樣搭載 Fox Live Valve電子懸吊系統、Panhard 拉桿與螺旋彈簧，可針對駕駛模式主動調整阻尼狀態，3.1 吋的直徑更能減少內部的摩擦損失，帶來出色的行路感受。
國內皮卡市場逐漸發酵，但是純種的美式貨卡依舊數量不多，尤其是講求性能的高單價車型更是少中又少。但對於想追求個人風格魅力的消費者來說，無外乎是另一種新選擇。