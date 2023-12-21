▲末代改款、ADAS 功能升級 歐規 2024 Jeep Compass 登場

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Jeep 宣布推出 2024 歐規 Compass。現行第二代 Jeep Compass 首度於 2016 年起開始生產，雖然整體已略顯老態，但原廠仍不斷透過更新來維持市場競爭力。外觀上仍承襲自 2021 年推出的小改款車型設計，內裝鋪陳也是如此。配備 10.25 吋數位儀表板和 10.1 吋多媒體娛樂觸控螢幕。而 2024 年式車型最大的變化在於換上全新的 ADAS，無論是在何種道路環境下都可以開啟 level 2 半自動駕駛功能 (舊款僅限於高速公路開啟)。另外 Jeep 原廠還增加更多互聯網服務，以及全新的 18 吋和 19 吋輪胎。
據 Jeep 原廠表示，2024 年式 Compass 可提供 80 多種安全和保障功能，如駕駛人注意力提醒、含主動剎車全速域前方碰撞警示、行人/騎車人自動緊急剎車、主動車道管理和後方交通路徑偵測等等。
編成上，2024 年式車型再次精簡，僅提供四款等級：Altitude、Summit、Overland 和 Trailhawk。動力表現上搭載兩款油電系統，主要原因是目前原廠已不再歐洲市場供應傳統 ICE 動力。入門的 Compass e-Hybrid搭載 1.5 升渦輪增壓汽油引擎，可產生 130 匹最大馬力，其電動馬達則可額外提供 20 匹馬力的輸出，並搭配 48V 電池模組和七速雙離合器變速箱。
高階的 Compass 4Xe則採用插電式混合動力，提供兩種功率輸出，分別為 187 匹及 237 匹。兩款動力均配備 4×4 系統和地形模式 (自動、雪地、沙地/泥地和運動)，可對應不同類型的地形。
現行 Jeep Compass 在全球總計有四座工廠負責生產，包含 Ranjangaon (印度)、Pernambuco (巴西)、Toluca (墨西哥) 和 Melfi (義大利)，並在全球 100 多個國家銷售。而全新第三代大改款 Jeep Compass 已確定將於 2025 年在義大利 Melfi 工廠投產，將採用 STLA Medium 架構，提供純電和混合動力車型。