▲電池模組容量增大 美規 Lexus RZ 300e 登場

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2024 年式美規 Lexus 新增 RZ 300e 入門車型，並換上容量更大的電池模組。RZ 車系為 Lexus 採用 e-TNGA 平台打造的純電動休旅作品，此前 RZ 車系僅有 450e 單一車型可以選擇。其配備前後雙電動馬達系統，前軸採用可輸出 201hp 的電動馬達，搭配後軸的 107hp，綜合輸出達到 308hp、峰值扭力為 435Nm。電池系統方面，搭載的容量為 71.4kWh 的電池，續航里程可達 354 公里 (EPA，18 吋胎圈)，並具備 Direct4 智慧四輪驅動系統，在操控性能亦有不俗的表現。
定位更加入門的 RZ 300e，這次美規車型的電池模組相比日規車型則改採用更大的容量 72.8kWh，最大馬力維持 204hp、峰值扭力則有 266Nm，同時針對驅動馬達的逆變器採用低功率損耗的 SiC 元件 (碳化矽)，最大續航里程可以達到 428 公里 (EPA，18 吋胎圈)。
對應車重的變化，原廠工程師也針對 RZ 300e 後懸吊進行重新設計，除了提高乘坐舒適性之外，減少不必要的震動和噪音。另外車輛也進行了輕量化工程，因此車重比起 RZ 450e 輕了 100 公斤。充電部分也強化電池預熱功能，在極寒溫度中的充電效率也會比起以往更快。此外，美規 2024 RZ 還新增了全新 Copper Crest 車色，並加入雙電壓充電線，可與 120V 和 240V 插座配合使用。
Lexus RZ 車系目前於國內市場僅供應 RZ 450e 單一車型，建議售價為新台幣 279 萬元起。