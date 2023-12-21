▲Making a Better City　Toyota 2024 台北車展完整陣容正式曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次車展 Toyota 展區共分為三大主題，新能源區、Life Style 區與 Sports Car 區。而本次 Toyota 將於 2024 臺北新車暨新能源車特展展出之車型，包括純電跨界休旅概念車「bZ Compact SUV」；搭載 Toyota 最新技術、行駛過程只排放 H2O 水分子的氫燃料電池電動車 Mirai；甫榮獲第 44屆 JCOTY 日本年度風雲車大賞的 Prius PHEV；Toyota 純電休旅 bZ4X 以及台灣熱銷車款 Altis Hybrid。此外，現場更將展出全新跨界休旅 Yaris Cross、Corolla Cross、RAV4，以及國產全新輕型商用車 Town Ace；Toyota 經典 Sports Car GR Supra 與具備操駕快感的小鋼砲 Corolla Sport，展現 Toyota 持續追求操駕樂趣的精神。
繼去年 (2022) 美國 Toyota 於洛杉磯國際車展 (Los Angeles Auto Show) 公布了旗下最新概念車款 - bZ Compact SUV 後，近日則正式將於台北車展與國人相見。該車作為一輛電動跨界休旅車，未來的量產車型也將可能沿用其造型與科技，目前原廠並未透露有關性能方面的數據。Toyota 未來將會把純電車款 (BEV) 擴展到大約 30 款，其中五款帶有 bZ（Beyond Zero）品牌名稱，涵蓋了中型房車、中型休旅車、中型貨車等不同級距的車款，在 2050 年實現碳中和的目標。
現行第二代 Toyota Mirai 採用 TNGA 平台打造，長寬高分別是 4,975mm、1,885mm、1,470mm，軸距 2,920mm，乘坐人數為 5 人。外觀透過長車頭、短車尾的車身比例，搭配 20 吋多幅式鋁圈、流線型車頂設計，營造出類 Coupe 風格的動感車款。同時搭配 Force Blue Multiple Layers 專屬車漆，以多層次處理來強調顏色豔麗度，加深消費者對於氫燃料車款的印象。
第一代 Toyota Mirai 於2014年推出，證明了使用氫氣是潔淨且可持續為交通提供動力的潛力能源，讓 Mirai 的續航距離與傳統汽車加油後的行駛距離相當，且除了水以外不會排放任何廢棄物。這次和泰汽車如此大動作的佈局，未來 Mirai 車系在臺灣市場的發展叫人期待。