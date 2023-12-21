▲永續驅動新能源　Toyota 與 Hino 商用車將參與 2024 臺北車展

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和泰汽車表示，此次展區主題為「驅動未來 運轉幸福」，品牌將構建一個充滿創新且可持續性的未來，為社會的運轉注入新的動力。並將展出兩款重要新能源車型，包括 Toyota H2 City Gold氫能巴士以及 Hino ZEV 電動小貨車。此外，展區特別規劃特裝車區，展出即將於明年第一季上市的 Toyota Hiace 露營車以及於今年 11 月上市的 Granvia 福祉車，凸顯 Toyota 更多樣化且多用途的車款。
繼先前稍早環保署日前公布 2023 年 10 月份符合噪音管制標準的車輛名單中，首度出現 Hino 200 新增純電動底盤版本送測，現和泰汽車也正式宣布 Hino ZEV 電動小貨車將於 2024 臺北車展亮相。而國產 Hino 200 出現純電動版本，最大輸出為 130kW (約 176.75hp)，根據型號 GDY231L 研判，其軸距預計為 2,545mm。
由和泰汽車代理的 Toyota Granvia 自 2019 年在台上市以來，廣受台灣客戶喜愛，滿足商務接送及精緻運輸等用車需求，已銷售超過 2,500 台，為進一步打造友善無礙的交通環境，推出全新 Toyota Granvia 福祉車，以迎合更多特殊族群用車需求，將會豐富化國內特殊車款市場，提供特殊車款需求之消費者更多選擇。
此次車展 Toyota 與 Hino 透過氫能巴士的前瞻應用、電動貨車的實力展現、露營車的生活體驗，及福祉車的社會關懷，深化在車輛領域的多元角色。而和泰汽車針對國內商用車市場新能源車款的推動，相信將能帶領國內商用車加速邁向新能源的未來。關於 Toyota 與 Hino 2024 臺北車展最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤並為各位讀者帶來最新報導，敬請鎖定。