▲折合新臺幣 102.4 萬元起　2024 年式 Subaru WRX 美國正式上市

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而 Subaru 今年開始應用在手排車型的 EyeSight 駕駛輔助技術也首次在 WRX 車系上提供，提供包含主動式巡航控制、預防碰撞煞車系統、車道偏離和搖擺警示。並且搭載 11.6 吋觸控螢幕以及無線 Android Auto 和 Apple CarPlay，可說是有感提升。
此次新推出的 Subaru WRX TR 標準搭載高性能 Brembo 煞車系統，採用前紅色 6 活塞卡鉗，以及後紅色 2 活塞卡鉗，並搭配盤徑更大的碟盤和煞車總泵，增進煞車力道和剎車踏板回饋感。
至於更硬的彈簧、阻尼系統和重新調校的轉向齒比都為 WRX TR 提供了更好的車身控制和轉向反應，同時還保有一定水準內的乘坐品質。WRX TR 還標配專屬全新 19 吋緞面灰多輻輪圈，搭配 245/35 R19 Bridgestone Potenza S007 輪胎，原廠指出能夠增加濕地和乾地抓地力並改善煞車性能。
車內方面 WRX TR 標配 Recaro 座椅，提供駕駛和前座乘客更多的支撐性，椅背中央的 Y 形設計能更加牢固地支撐乘員的側面和肩胛骨，以保持正確的駕駛姿勢。座椅表面採用黑色和灰色 Ultrasuede 材質包覆，搭配對比鮮明的紅色縫線，椅背上還壓印 Recaro 標誌，駕駛座椅更具備 8 向電動調整功能。電動天窗則被取消來減輕重量，並降低重心同時提供額外的頭部空間。
動力部分保持不變，同樣搭載 2.4 升 BOXER 水平對臥四缸引擎，可發揮出 271 匹 @ 5600rpm 最大馬力，及 35.7 公斤米 @ 5200rpm 峰值扭力。
WRX 車系自 2014 年時從 Impreza 獨立為代號 VA 的第一代 WRX 車系後，延續其水平對臥四輪驅動運動房車的指標意義，堅守其承繼經典的拉力賽血統，在國內市場也都有充滿熱忱的族群支持購買。在全新第五代大改款 Subaru WRX 於 2021 年 9 月海外亮相後，台灣意美汽車則於 2023 年 5 月 16 日宣布新世代 WRX (172.8 萬元) 以及 WRX Wagon (178.8 萬元) 正式在國內上市。