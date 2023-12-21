加拿大宣布2035年起禁售會產生排放之新車

折合新臺幣 102.4 萬元起　2024 年式 Subaru WRX 美國正式上市

▲折合新臺幣 102.4 萬元起　2024 年式 Subaru WRX 美國正式上市
▲折合新臺幣 102.4 萬元起　2024 年式 Subaru WRX 美國正式上市

7Car 小七車觀點

美國 Subaru (Subaru of America, Inc.) 近日 (12/20) 於官網宣布 2024年式 Subaru WRX 正式建議售價，其中包括最近剛推出更著重於操控性能的 WRX TR。新年式 Subaru WRX 車型編成及建議售價分別為 WRX 6MT (美元 32,735 萬元起)、WRX Premium 6MT (美元 34,635 萬元起)、WRX Premium SPT (美元 35,985 萬元起)、WRX Limited 6MT (美元 39,015 萬元起)、WRX Limited SPT (美元 40,565 萬元起)、WRX TR 6MT (美元 41,655 萬元起)、WRX GT SPT (美元 44,215 萬元起)。

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而 Subaru 今年開始應用在手排車型的 EyeSight 駕駛輔助技術也首次在 WRX 車系上提供，提供包含主動式巡航控制、預防碰撞煞車系統、車道偏離和搖擺警示。並且搭載 11.6 吋觸控螢幕以及無線 Android Auto 和 Apple CarPlay，可說是有感提升。

此次新推出的 Subaru WRX TR 標準搭載高性能 Brembo 煞車系統，採用前紅色 6 活塞卡鉗，以及後紅色 2 活塞卡鉗，並搭配盤徑更大的碟盤和煞車總泵，增進煞車力道和剎車踏板回饋感。

至於更硬的彈簧、阻尼系統和重新調校的轉向齒比都為 WRX TR 提供了更好的車身控制和轉向反應，同時還保有一定水準內的乘坐品質。WRX TR 還標配專屬全新 19 吋緞面灰多輻輪圈，搭配 245/35 R19 Bridgestone Potenza S007 輪胎，原廠指出能夠增加濕地和乾地抓地力並改善煞車性能。

車內方面 WRX TR 標配 Recaro 座椅，提供駕駛和前座乘客更多的支撐性，椅背中央的 Y 形設計能更加牢固地支撐乘員的側面和肩胛骨，以保持正確的駕駛姿勢。座椅表面採用黑色和灰色 Ultrasuede 材質包覆，搭配對比鮮明的紅色縫線，椅背上還壓印 Recaro 標誌，駕駛座椅更具備 8 向電動調整功能。電動天窗則被取消來減輕重量，並降低重心同時提供額外的頭部空間。

動力部分保持不變，同樣搭載 2.4 升 BOXER 水平對臥四缸引擎，可發揮出 271 匹 @ 5600rpm 最大馬力，及 35.7 公斤米 @ 5200rpm 峰值扭力。

WRX 車系自 2014 年時從 Impreza 獨立為代號 VA 的第一代 WRX 車系後，延續其水平對臥四輪驅動運動房車的指標意義，堅守其承繼經典的拉力賽血統，在國內市場也都有充滿熱忱的族群支持購買。在全新第五代大改款 Subaru WRX 於 2021 年 9 月海外亮相後，台灣意美汽車則於 2023 年 5 月 16 日宣布新世代 WRX (172.8 萬元) 以及 WRX Wagon (178.8 萬元) 正式在國內上市。

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