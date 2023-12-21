加拿大宣布2035年起禁售會產生排放之新車

折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市

▲折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市
▲折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市

7Car 小七車觀點

日本 Honda 原廠今日 (12/21) 宣布於印度生產的全球戰略休旅車款 – WR-V (Elevate) 正式逆輸入於日本當地上市，車型編成與建議售價分別為 X (2,098,800 日圓起)、Z (2,349,600 日圓起)、Z+ (2,489,300 日圓起)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市
折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市
日規 Honda WR-V 是一款中小型 SUV，車長為 4,312mm、寬 1,790mm、高 1,650mm，軸距達 2,650mm，定位介於印尼規格的 WR-V 和歐規 HR-V之間。外型上採用大膽而陽剛的設計，醒目的車頭造型、鮮明化的車身線條和獨特的尾部設計打造出一款具有強大存在感的 SUV。可以看到騎車頭具備全新的八邊形水箱護罩，上方則以粗壯的鍍鉻飾條點綴，並與前頭燈相連一起；頭燈內上半部為日行燈，下部則為 LED大燈，前保桿下方還特別加入銀色的下擾流設計，使得車頭看上去更為霸氣。內裝佈局上，採用標準 5 人座設定，中控台上配有可支援 Apple CarPlay 連結的觸控螢幕，同時也提供 Honda SENSING 及左視盲區監測等安全配備。

折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市
折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市
動力方面，日規 WR-V / Elevate 搭載 1.5  升 i-VTEC 雙頂置凸輪汽油引擎，搭配 6  速手排變速器或可模擬 7 速 CVT 無段變速系統可發揮 121ps / 4,300~6,600rpm 最大馬力及 145Nm 最大扭力。

折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市
折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市
折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市
折合新臺幣 46 萬元起　日規 Honda WR-V 逆輸入上市
在日本市場稱作 WR-V 的 Honda Elevate 以“Urban Freestyler”的概念為基礎而開發，希望吸引追求不同生活方式的消 費者，並結合外型美學與實用性，創造出極具吸引力、多元功能、舒適且有趣的車款，讓駕駛人隨時能夠在都會和郊區都有充分的冒險精神。

折合新臺幣 102.4 萬元起　2024 年式 Subaru WRX 美國正式上市

永續驅動新能源　Toyota 與 Hino 商用車將參與 2024 臺北車展

【車勢星聞】《綜藝3國智》主持群回歸！新節目《全員請上車》耗時700小時打造專屬校車

Making a Better City　Toyota 2024 台北車展完整陣容正式曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞