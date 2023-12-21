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Daihatsu爆認證測試違規，牽連母集團Toyota，和泰汽車為此發出聲明〈內有聲明稿〉

▲ Daihatsu爆認證測試違規，牽連母集團Toyota，和泰汽車為此發出聲明〈內有聲明稿〉
▲ Daihatsu爆認證測試違規，牽連母集團Toyota，和泰汽車為此發出聲明〈內有聲明稿〉

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Toyota集團旗下的Daihatsu，爆出讓撞擊成績更好與通過相關認證，在受測車輛上動了手腳，這明顯的違規情形，使得母集團Toyota聘請第三方公司進行調查，以致Daihatsu與受影響的車型都必須得暫停交車。

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調查結果表示，在25個測試類別的174個項目中發現了問題，包括車門內襯規格更改，影響了側面撞擊成績等問題，統計下來有跨品牌不少於64款車型和3款引擎被發現有違規問題，這其中並非全是Daihatsu販售車型，有22款車型與一款引擎是Daihatsu替母廠Toyota生產，掛上Toyota品牌販售。而在調查中，還發現包括Daihatsu Move、Subaru Stella、Daihatsu Cast / Toyota Pixis Joy、Daihatsu Gran Max等車系接受撞擊測試的車輛裝配的氣囊ECU與量產市售車型不同。影響的品牌除了Daihatsu與Toyota外，也有委請Daihatsu代工微型車的Subaru與Mazda也受到牽連。

而這場風波也引發台灣消費者關注，為此Toyota總代理和泰汽車也發出了聲明，以下為和泰汽車完整聲明：

日本豐田汽車子公司大發工業(Daihatsu Motor Co., Ltd)於2023年12月20日宣佈，在某些國家有認證不當行為發生，台灣不在對象國家內，且經國瑞內部詳細調查後，確認此事件與台灣無關。

和泰汽車所販售的TOWN ACE與Yaris CROSS為台灣國瑞在現地生產製造、並非進口車輛，且國瑞汽車向來秉持誠實態度、遵照主管機關的規範辦理新車認證業務；且依照主管機關所指定之機構在台灣完成各項測試，取得合格認證。生產的車輛皆與認證車輛之規格完全一致，絕無不法情事，謹此聲明

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