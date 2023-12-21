▲Aston Martin 及 Porsche 將率先應用新一代 Apple CarPlay 介面

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Aston Martin 將採用新一代 Apple CarPlay 媒體介面。新一代 Apple CarPlay 的目標是將 iPhone 的使用體驗無縫銜接至汽車當中，支援駕駛者透過系統操控所有的應用程式以及各類訊息，並提供大量的個人化使用體驗。
先前 Apple 便透露迎合車輛內裝數位化的趨勢，新一代 Apple CarPlay 可同時向車輛內的多組螢幕提供各項資訊，包含多媒體播放介面、數位儀錶板，可顯示車速、轉速及油量等行車資訊，查看天氣 App 和音樂 App，同時能夠直接控制收音機、空調等功能，車主無需再退出目前 CarPlay 界面，便可操作車內功能。此外，顯示的介面顏色、儀表大小等車主都可以根據喜好自身調整。
根據 Apple 目前透露應用在 Aston Martin 及 Porsche的效果圖，其中在 Aston Martin 當中，CarPlay 介面佔據整個觸控螢幕，同時儀表板上也有正在收聽的專輯封面，而時速及轉速表則透過優雅的銀色底色搭配賽車綠色的輪廓點綴。
同時在 Porsche 上同樣占據整個中央觸控螢幕、儀表板和乘客螢幕。介面底色也採用品牌長期以來慣用的千鳥格圖案，儀錶板設有時速表，左側為轉速表，右側則為單圈計時器，打破品牌五環表介面的傳統。但目前在小改款 Cayenne 上，CarPlay 已經可以控制音響、空調、燈光等功能，並可將其組合成為健康模式，使用者也可以直接透過 Siri 來進行語音控制。