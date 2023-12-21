▲追加新車色、取消 2.0 升動力 美規 2024 Genesis G70 登場

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2024 年式 Genesis G70 取消 2.0 升渦輪動力，建議售價較以往有所調漲。2024 年式 Genesis G70 採用全新的 2.5 升渦輪引擎取代 2.0 升動力，峰值輸出為 300hp 和 311lb-ft，較 2.0 升動力提升 48hp 馬力和 51lb-ft 的扭力。
配備表現上，2024 年式 G70 標準搭載高速公路駕駛輔助安全和駕駛員輔助功能。其餘新增的配備還有觸控式恆溫空調介面及無框後視鏡。座艙內的設計變動還包括多功能開關、全新的車門和控制台按鍵圖示，以及經過調整的冷氣通風口、杯架和鑰匙圈。
在外觀部分，這次原廠為其加入全新的外觀顏色，分別是 Vatna Gray 灰以及 Kawah Blue 藍，官方指出這兩色的靈感來自冰島和印尼的火山景觀。內裝部分則加入兩種全新的訂製化雙色服務，分別是 Obsidian Black/Fog Gray 和 Obsidian Black/Vanilla Beige。
而高階車型則同樣搭載 3.3 升渦輪增壓六缸引擎，起價為 51,075 美元，配備上則追加雨滴感應雨刷、前排通風座椅、Lexicon 高級音響系統、深色鍍鉻水箱護罩和天窗。另外全車系在這次新年式車型軍搭載新型 Brembo 煞車系統，且無論是四缸或者六缸引擎，都是搭配 8 速自排變速箱。
臺灣市場方面，南陽實業曾於 2015 年底導入過第二代 Genesis 中大型旗艦車型 (當時建議售價為新臺幣 288 萬起)，但礙於市場的接受度至今遲遲未有新車報到，目前也尚未傳出重新導入的規劃，因此消費者在街頭遇見的機會相信是微乎其微。