迎接聖誕佳節來臨！　Lexus LBX 現身新光三越信義新天地 A8 館前廣場

追加新車色、取消 2.0 升動力 美規 2024 Genesis G70 登場

▲追加新車色、取消 2.0 升動力 美規 2024 Genesis G70 登場
▲追加新車色、取消 2.0 升動力 美規 2024 Genesis G70 登場

7Car 小七車觀點

Genesis 近日公佈美規 2024 年式 G70，取消2.0 升渦輪動力，改採用性能更強大的 2.5 升引擎，全車系起價為 42,625 美元，較過往有所調漲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024 年式 Genesis G70 取消 2.0 升渦輪動力，建議售價較以往有所調漲。
2024 年式 Genesis G70 採用全新的 2.5 升渦輪引擎取代 2.0 升動力，峰值輸出為 300hp 和 311lb-ft，較 2.0 升動力提升 48hp 馬力和 51lb-ft 的扭力。

配備表現上，2024 年式 G70 標準搭載高速公路駕駛輔助安全和駕駛員輔助功能。其餘新增的配備還有觸控式恆溫空調介面及無框後視鏡。座艙內的設計變動還包括多功能開關、全新的車門和控制台按鍵圖示，以及經過調整的冷氣通風口、杯架和鑰匙圈。

在外觀部分，這次原廠為其加入全新的外觀顏色，分別是 Vatna Gray 灰以及 Kawah Blue 藍，官方指出這兩色的靈感來自冰島和印尼的火山景觀。內裝部分則加入兩種全新的訂製化雙色服務，分別是 Obsidian Black/Fog Gray 和 Obsidian Black/Vanilla Beige。

而高階車型則同樣搭載 3.3 升渦輪增壓六缸引擎，起價為 51,075 美元，配備上則追加雨滴感應雨刷、前排通風座椅、Lexicon 高級音響系統、深色鍍鉻水箱護罩和天窗。另外全車系在這次新年式車型軍搭載新型 Brembo 煞車系統，且無論是四缸或者六缸引擎，都是搭配 8 速自排變速箱。

臺灣市場方面，南陽實業曾於 2015 年底導入過第二代 Genesis 中大型旗艦車型 (當時建議售價為新臺幣 288 萬起)，但礙於市場的接受度至今遲遲未有新車報到，目前也尚未傳出重新導入的規劃，因此消費者在街頭遇見的機會相信是微乎其微。

WRX 將再推特仕車型 Subaru 公布 2024 東京改裝車展陣容

Aston Martin 及 Porsche 將率先應用新一代 Apple CarPlay 介面

Daihatsu爆認證測試違規，牽連母集團Toyota，和泰汽車為此發出聲明〈內有聲明稿〉

馬力提升、油耗更省 Lexus UX 300h新年式取代250h動力 為LBX做好準備

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞