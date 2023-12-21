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WRX 將再推特仕車型 Subaru 公布 2024 東京改裝車展陣容

▲WRX 將再推特仕車型 Subaru 公布 2024 東京改裝車展陣容
▲WRX 將再推特仕車型 Subaru 公布 2024 東京改裝車展陣容

7Car 小七車觀點

日本車廠 Subaru 近日宣布 2024 年東京改裝車展的陣容，眾多車迷期盼的 STI 車型仍未現蹤，但原廠卻預告另一款相當有趣 Subaru WRX S4 STI Sport♯ 原型車，其將預覽這款運動房車的特仕車型，同時針對底盤操控進行升級，預期將會在日本市場以限量方式販售。

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Subaru 宣布將在 2024 年東京改裝車展帶來 WRX S4 STI Sport♯ 原型車。
Subaru 公布WRX S4 STI Sport♯ 的車尾，其將基於 WRX S4 STI Sport R EX 升級而來，後者是日規 WRX 的旗艦車型。其有望搭載一組全新造型 BBS 風格輪圈 ，而後行李廂蓋上的鴨尾看起來略有不同。同時尾門上的 WRX、S4 和 Symmetrical AWD 徽飾均改用黑色來鋪陳。

雖然目前未能確定 WRX S4 STI Sport♯ 在外觀和內裝細節上進行變化，但從官方的敘述來看，其底盤也將會有所升級，原廠表示 WRX S4 STI Sport♯ 將提供更優異的操控性和優質的駕駛感受。而動力系統部分預期不會有任何調整，主要原因是全車系均配備相同的2.4 升四缸水平對臥渦輪增壓引擎，可產生 271 匹最大馬力和 375 牛頓米的峰值扭力，搭配 CVT 無段變速箱及對稱式 AWD 系統。

除了 WRX S4 STI Sport♯ 之外，Subaru 還將帶來配有碳纖維尾翼的 BRZ STI Sport 客製車型，以及配備多種運動套件的 Levorg Layback STI Performance。其餘非市售車型還有三輛賽車，如 Super GT 錦標賽的 BRZ GT300、Super Taikyu Series 2023 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 以及 2024 WRX NBR Challenge。

2024 東京改裝車展預計將於 1 月 12 日至 14 日在千葉幕張展覽館舉行，而 Subaru 也將在日本官方網站上釋出專屬網站，進一步透露品牌的參展訊息。

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