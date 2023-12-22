▲ 罔顧消費者安全，Tesla明知懸吊與轉向系統有問題卻否認

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Tesla的電子、軟體與電池等系統確實很出色，但在外觀設計、座艙質感與動態等表現與我們所認知的汽車有所出入，簡單來說應該就像是大台會移動的3C產品，然而就算是3C也無妨但至少要顧一下品質，尤其是攸關生命安全。最近國外有名消費者花了積蓄開心地買了Tesla Model Y，但還在新車蜜月期行駛里程還不到200公里，某日就在轉彎時車輛就失去轉向控制能力，因為車輛右前懸吊竟然斷裂塌陷了，並且也造成車身與地面碰撞和摩擦，該駕駛向媒體表示若當時在高速公路那後果不堪設想，原以為Tesla會負擔此次的維修更換費用，但沒想到Tesla卻表示懸吊先前有受到衝擊而造成損壞，因此車主須支付1萬4美元維修費用。
然而此次懸吊事件並不是首例，其實早在2016年開始就已陸續發生數十起事件，其中有些還是在高速使用半自動駕駛發生懸吊塌陷、前輪脫落等情況，而消費者將車輛送回廠維修並申請保固，但Tesla皆表示由於是消費者的濫用或誤用等使用不當而導致零件受損，由於合約條款若是此情況將可以不給予保固和負擔費用。不提供保固免費更換就算了，重點Tesla內部工程師其實於一開始就已知道懸吊與轉向零件有故障問題，但竟然要全球的技術人員向消費者表示車輛零件沒有問題。該情況多年前就已發生，看來Tesla至今依舊還沒將問題完全改善。