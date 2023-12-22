▲目標續航里程 800 公里　Isuzu 與 Honda 合作氫燃料電池卡車開始於日本公共道路測試

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Isuzu 與 Honda 今日開始在日本公共道路上實測 Giga Fuel Cell 氫燃料電池重型卡車，以進一步驗證氫燃料電池動力系統運用於重型卡車上的實用性與可靠性，並測試續航力表現。本次的公共道路測試將持續進行至 2024 年 9 月，範圍涵蓋日本關東地區的栃木縣、埼玉縣、東京都及神奈川縣的公共道路，測試車輛只有 1 台，會在過程中實際載運貨物，以模擬最真實的使用狀態，Isuzu 與 Honda 會在測試期間不斷收集資料、累積知識並診斷各種技術問題，目標在 2027 年時達成商用化的量產。
測試期間自即日起至 2024 年 9 月止，範圍涵蓋日本關東地區的栃木縣、埼玉縣、東京都及神奈川縣的公共道路。參與測試的 Giga Fuel Cell 重型卡車是以 Isuzu 的 CYJ77-WX 8x4 車型為基礎，車身長寬高分別是 11,980mm / 2,490mm / 3,770mm，搭載可輸出 320kW 的 AC 永磁同步電動馬達，配上 Honda 出品的固體高分子型燃料電池組 (130kW*4)，以及重達 56 公斤的高壓氫氣系統 (壓力 70MPa)，另搭載高壓鋰電池模組，還可提供 2 組 CHAdeMo 外部輸出插座 (530kWh 最大供給電量)，根據 Isuzu 原廠宣稱，此車最高續航里程可達到至少 800 公里之譜。
Giga Fuel Cell 氫燃料電池卡車的目標續航里程為至少 800 公里。Isuzu 與 Honda 在氫燃料電池卡車的合作，最早可追溯至 2020 年簽署的協議，雙方有意結合各自的優勢與專長，改善大型商用車的排放、噪音與震動等問題，至今年 5/15 更進一步喊出目標量產時間為 2027 年，如今總算開始實際上路測試，未來的發展值得關注。
Isuzu 與 Honda 計畫於 2027 年開始商用化量產氫燃料電池卡車。