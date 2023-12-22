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身著青天白日滿地紅塗裝　Lamborghini Essenza SCV12 展前首次在臺亮相！

▲身著青天白日滿地紅塗裝　Lamborghini Essenza SCV12 展前首次在臺亮相！
▲身著青天白日滿地紅塗裝　Lamborghini Essenza SCV12 展前首次在臺亮相！

7Car 小七車觀點

Lamborghini 總代理嘉鎷興業今日 (12/22) 於臺北市內湖區展示中心舉辦「2024 臺北新車特展‧Lamborghini Essenza SCV12 展前媒體御賞會」，演繹品牌極盡純粹的賽道靈魂。專為本次車展抵臺公開亮相的兩輛 Essenza SCV12 特別以青天白日滿地紅之配色打造車身塗裝！

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身著青天白日滿地紅塗裝　Lamborghini Essenza SCV12 展前首次在臺亮相！
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Lamborghini Essenza SCV12 由 Lamborghini Squadra Corse 和 Lamborghini 風格中心設計而成，全球僅限量生產 40 部，當初原廠公布售價約莫 250 美元上下。購買的車主可成為 Lamborghini 創立的賽車俱樂部以及駕駛訓練課程，車輛擁有專屬的車庫，並可 24 小時透過攝影機監看。

身著青天白日滿地紅塗裝　Lamborghini Essenza SCV12 展前首次在臺亮相！
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外觀配置了來自 GT3 賽事所設計的空力套件。車頭前方具備兩組通風口設計，將氣流引導至車頂的沖壓進氣口，於 250km/h 擁有 1,200kg 的下壓力表現，並增強引擎的散熱效率。車頭突出的導流下巴、側門上的翼片與碳纖維尾翼，不僅進一步增強視覺上的侵略性，對於空氣力學都能達到加分的效果。

身著青天白日滿地紅塗裝　Lamborghini Essenza SCV12 展前首次在臺亮相！
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身著青天白日滿地紅塗裝　Lamborghini Essenza SCV12 展前首次在臺亮相！
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內裝部分，採用全碳纖維材質打造，並以麂皮材質相互搭配，而一般市售車款的舒適配備在此車上面全部取消，同時配備了整合車輛資訊與功能的賽車方向盤，熱血且競技的風格油然而生。

身著青天白日滿地紅塗裝　Lamborghini Essenza SCV12 展前首次在臺亮相！
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動力系統搭載源自於 Aventador SVJ 的 6.5 升L539 V12 自然進氣汽油引擎，搭配六速 Xtrac 序列式變速箱，最大馬力可達到 830PS 之譜，並採用後輪驅動配置。另外也配置了前 19 吋、後 20 吋的鎂合金輪圈，搭配 Pirelli 特別開發的光頭胎。

身著青天白日滿地紅塗裝　Lamborghini Essenza SCV12 展前首次在臺亮相！
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Ferruccio Lamborghini 於 1963 年創建 Lamborghini，以打造具有完美感官體驗與駕馭樂趣的超級跑車為初衷。無論工程科技亦或零件技術，一具自然進氣 V12 動力裝置之於汽車工藝，在 1960年代意味著極盡嚴苛的挑戰。即便如此，Ferrucio Lamborghini 始終堅信配載 V 型 12 缸引擎的超級跑車，是 Lamborghini 品牌旗艦車系的神髓，更是完美演繹義式極致工藝的不二之選。

Lamborghini Taiwan 由嘉鎷興業總代理，於 2009 年正式在臺北設立臺灣首個營運據點，而後又於 2015 年陸續設立中臺灣、南臺灣服務中心，並在 2019 年 1 月遷移並擴展服務據點，設立 Lamborghini 臺中展示暨服務中心，使全臺灣車主皆可享受到最純正且便利的專業服務。

身著青天白日滿地紅塗裝　Lamborghini Essenza SCV12 展前首次在臺亮相！
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