▲新臺幣 538 萬元起　Lotus Emira V6 First Edition 正式抵臺亮相

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Lotus Emira 最早於 2021 年亮相，為品牌基於 Vision 80 計畫所發表的首款全新跑車，其命名 (發音為“Eh-meer-ah”)，源於眾多古老的語系，代表「指揮官」 或 「領導者」 的美名。建構於最新發表的 Lotus Sports Car Architecture 車體結構打造，採用初見於 Elise 車型，由品牌獨家開創的擠壓式製鋁成型工法及使用特殊黏合劑接著而成的單艙式鋁合金底盤，車身尺寸為 4,412 mm×1,895 mm×1,225 mm，軸距為 2,575 mm。承襲輕量化、中置後驅、駕駛導向等傳統，採用鋁合金製作車架，外觀線條低扁流線。生產於僅距離 Hethel 幾英哩的 Norwich 全新工廠 Lotus Advanced Structures。
Emira 以獨特外觀實現空力優化的車頭進氣口、精美雕塑的車門及車側進氣壩、嶄新全直列式 LED 大燈、靈感源於機翼的雙葉片車燈設計與寬闊圓潤的車尾，皆與 Lotus Evija 一脈相承。精心雕琢的車身折線將氣流完美導入車門後方進氣壩，在提供引擎空氣的同時，並能起到降溫作用。C 柱旁則飾有標示著車型名稱的銘牌飾板。寬闊的輪拱標配 20 吋輪圈及專為 Emira 打造的 Goodyear Eagle F1 Supersport 輪胎，另可選配包含於 Lotus Drivers Pack 內、同為品牌認證的 Michelin Pilot Sport Cup 2 輪胎。車尾設計 Lotus 字樣保留傳統橫置排列的呈現方式，位於兩角的扁平 C 型尾燈，由中段的細長煞車燈連結。兩側明顯可見的排氣孔設計，讓經由輪拱的空氣於此處排出，下部雙排氣管分別配置左右兩側，以及有效提升下壓力的分流器設計。
嶄新車室內裝帶來顛覆以往的科技氛圍與精緻細節，帶有細緻金屬裝飾的平底運動型方向盤，整合了各項控制功能。其他配備含括：無鑰匙啟動、定速巡航、自動感應雨刷、電動收折後視鏡、可選配的前方停車雷達與標配後方停車雷達、防眩後視鏡、側邊安全氣簾、包含於 Lotus Drivers Pack 選用配備中的起步控制系統、防盜系統以及多項駕駛輔助系統。標準配備的電動座椅提供 4 向調節；亦可選配豪華運動型座椅，駕駛座及副駕駛座均享有 12 向電動調節功能。比擬超級跑車設計的低座椅位置，使該車款相較同級距車型擁有最佳的頭部空間及便於出入的車艙。另配備著 12.3 吋的全數位儀表板及 10.25 吋的中央觸控螢幕，用於集成可支援 Apple CarPlay 和Android Auto 的信息娛樂系統，同時搭配與英國 KEF 聯手打造的 10 聲道高階揚聲系統。實用性方面，Emira 配有兩個挾帶著手機置物空間的中央置杯架、兩側門邊可分別放置 1 瓶 500ml 的水瓶。絕佳的實用性亦來自手套箱、排檔桿前的置物盤以及中央扶手下方，配有 USB 與 12V 電源插座的儲物空間。在座椅後方設計有 208 公升的置物空間，車輛後部的行李廂空間則有 151 公升，可容納一個標準尺寸的登機箱或一整套高爾夫球具。
動力方面，Lotus Emira 提出兩款動力配置規格車型，配載承續 Exige 及 Evora 車型的 3.5 升 V6 VVT-I 機械增壓引擎以及源於 Mercedes-AMG 的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎。前者可發揮 400 匹最大馬力以及 420Nm 峰值扭力，並配備 6 速手排變速箱或者選配 6 速自排，手排車型可在 4.2 秒內加速到每小時 96 公里，而自排車型則為 4.6 秒。後者在搭配 8 速雙離合器變速箱可發揮出 360 匹最大馬力和 430Nm 峰值扭力，可在 4.3 秒內加速到每小時 96 公里，最高時速可達每小時 290 公里。另外，提供兩種底盤設定，其中標準的 Touring 底盤，針對日常道路使用進行調整，在性能操控性和舒適性之間取得最佳平衡。若是購入車輛打算更在賽道上使用，則可以選擇 Sports 底盤換取提高極限的操控和性能表現。
自 1948 年創廠，Lotus 便不斷追尋的尖端造車技藝，無論行駛於賽道亦或是公路，空力科技與性能展現皆密不可分。隨著 Emira 在全球車迷的驚嘆聲中震撼亮相，Lotus 同時在品牌轉型的重要變革中，邁出成功一步。旨在重新定位並擴展 Lotus 跑車營銷網絡，將為世界各地愛好者提供更完善的品質與服務；該計畫最終目標為帶領品牌在成立 80 周年 ( 2028 ) 之際，實現全方位革新。