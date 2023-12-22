▲缺車潮暫時緩解！　Ford Focus ST X Wagon／ST X Hatchback 6MT 即刻入主不用再等 1

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Ford Focus ST X Wagon 與 Ford Focus ST X Hatchback 6MT 配備 ST 專屬套件，包含專屬 ST 銘牌標誌的車頭霧黑型水箱護罩、ST 專屬運動化大型擾流尾翼、雙邊單出尾管、ST 專屬空力套件 (前後下擾流／側裙／賽道級大型擾流尾翼)、ST 專屬迎賓踏板與車尾 ST 專屬銘版，同時更具備 ST 專屬前/後加大碟盤與大型紅色卡鉗，並標配 Pirelli P Zero 高性能跑胎和 Ford Matrix LED 矩陣式智能動態照明系統 (含動態/靜態照明、速域調整光線模式、車道線轉向預判照明、智慧型防眩光遠光燈、AHB自動遠光燈、轉向輔助照明與自動水平調整)，系統可根據路況以全車 120 組 LED 晶片組自動調整燈光照射範圍，趨近日光的色溫為夜間奔馳帶來清楚的動態視野。
內裝方面，採用德意志黑內裝鋪陳，全新 13.2 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕並整合新世代 SYNC® 4 娛樂通訊整合系統，提供無線 Apple CarPlay® 及 Android Auto™、原廠導航、HUD 智慧型抬頭顯示器，且具備 Qi 無線充電座和 B&O 重低音環艙音響系統等多項配備。ST 專屬平底運動化方向盤則於右側多功能按鍵附「S」鍵與「Mode」選擇模式鈕，駕駛人可在駕駛狀態下以迅速直覺反應切換動態模式。車系亦升級雙前座 14 向調整的 Ford Performance 性能跑車電動座椅 (附加熱功能)，其通過 AGR 德國脊背健康協會認證，帶來性能駕馭氛圍並兼具乘坐舒適度。同時亦標配 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統，帶來更全面的智慧安全科技體驗。
動力及底盤方面，搭載專屬調校 2.3L EcoBoost®280 雙渦流渦輪增壓汽油引擎，擁有 280ps/6,000rpm 最大馬力與 42.3kgm/3,000rpm 最大扭力，此引擎具備雙獨立可變汽門正時設計、與 Ford GT 相同的偏時點火系統。6 速手排變速箱，0-100km/h 加速達到 5.7 秒的成績，且具備退檔補油 (Rev-matching) 功能。7 速手自排變速箱經過大幅升級調教，具有 0-100km/h 5.8 秒的表現，相較前一世代進步 0.3 秒。
C2 高剛性底盤搭載賽道級懸吊系統，其獨特設計的多連桿後懸獨立懸吊，結合 eLSD 電子式限滑差速器及動態行車模式系統，電子感應器能夠對應不同行駛模式進行設定，主動偵測轉向幅度與動力輸出。而動態行車模式系統亦提供四種駕駛模式：防滑 (Slippery)、標準 (Normal)、運動 (Sport) 與跑道 (Track)，以對應不同駕駛需求。前碟盤擴大至 330mm x 27mm 雙活塞卡鉗，後輪碟盤為 302mm x 11mm，確保制動力道即時對應所有路況。Focus ST X Hatchback 6MT 另具備 CCD 主動式懸載調整系統與彈射起步模式 (Launch Control)，CCD 主動式懸載調整系統以每 2 毫秒一次之頻次主動監測懸吊、車身、轉向與煞車狀態，作為調節阻尼反應之依據。
Focus 在 1998 年發表後即以年輕歐化的外型和優異的底盤表現迅速獲得年輕消費者的認同，迅速成為熱門的掀背車款。而初期的最高規 RS 車型由於價格上不親民，因此為了與市場上最大的對手抗衡，便以「Sport Technologies」為名推出了Focus ST，正式打開了 Ford 在平民運動掀背車市場的濫觴。
第 4.5 代 Ford Focus 在發表後的銷售表現亮眼，國產化的 Wagon 車型更成為市場上的當紅炸子雞，而進口身分的 ST X 性能版本則將可以滿足渴望激情操駕的消費者，以同級難以抗衡的高性價比突顯自我，可說是市場上相當難得的產品。