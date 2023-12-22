特企／味蕾極限！每日郵咖啡推出500款日本咖啡名店豆直送台灣

DailyPostCoffee秉持著推廣咖啡最佳賞味期的嶄新理念，即按需求訂製日本自家烘焙的新鮮咖啡豆；透過明確的訂購流程，以最迅速的空運方式將新鮮烘製的咖啡豆送達到消費者手中，確保客戶喝到的每一杯咖啡都保持最佳的風味。為提供消費者更方便、快速的訂購體驗，DailyPostCoffee引入每日直送服務，透過新的訂閱模式，顧客能夠隨時享受新鮮烘焙的咖啡，更有多種訂閱方案可供消費者選擇。
此外，DailyPostCoffee自豪的提供每週三次的日本直送台灣服務，堅守對新鮮度和品質的承諾，致力滿足挑剔咖啡愛好者。不僅提供咖啡，更追求美味和品質，確保每次體驗都滿足挑剔口味。DailyPostCoffee嚴謹處理賞味期限較短的商品，並於最佳賞味期限屆滿後立即進行庫存下架。透過即時通知消費者，我們讓客戶瞭解即將到期或已到期的商品，同時提供購買機會，以加速即將過期商品的銷售速度，確保每一包新鮮的咖啡都能充分展現其風味。
為滿足渴望品味新鮮烘焙咖啡的消費者，DailyPostCoffee提供多樣的100克小包裝選擇。這不僅滿足了不同店家的豐富多樣咖啡品項，更讓消費者能夠品嚐各種不同的咖啡口味，追求在品味新鮮烘焙咖啡後，探索日本咖啡品牌的多樣性。透過簡單而清晰的訂購流程，他們按需求現做新鮮咖啡。顧客可以確認完咖啡豆的烘焙日期和最佳賞味期後再自行選擇收貨時間，確保每一杯都維持獨特的新鮮度，並以最迅速的方式將這些新鮮烘製的咖啡豆送達到您手中，讓顧客隨時隨地都能品味到極致新鮮的咖啡體驗。
DailyPostCoffee將咖啡文化與日本在地文化結合，為消費者帶來探索日本最新特色的咖啡體驗，包括融入日本自家烘焙咖啡的秘辛以及呈現日本自家焙煎文化的精髓，讓每一杯咖啡都帶有濃厚的日本風味，不僅讓消費者學會獨家手沖咖啡的沖泡技巧，更提供多樣的在地化特色沖泡文化。不論消費者想要怎麼泡咖啡，還是想要深入學習不同地區的手沖咖啡沖泡方式，DailyPostCoffee都能滿足消費者的需求。
這一系列創新服務將使DailyPostCoffee在咖啡市場中更加獨樹一幟，為喜愛咖啡的顧客們也能串連日本咖啡文化，期待這一新舉能夠滿足更多挑剔的咖啡愛好者的期望，並持續引領日本自家烘焙咖啡風潮，不僅僅只是賣咖啡豆，更像是一個咖啡服務平台，並且未來會持續修正並且陸續增加貼合台灣消費者咖啡市場的各種需求。
DailyPostCoffee線下推廣店將在12月底開幕，咖啡訂閱禮盒優惠熱銷中！每日郵咖啡官網。
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