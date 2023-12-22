▲時隔 12 年重回日本市場　Mitsubishi 全新第 6 代 Triton 正式登場

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在外觀方面，全新第六代 Mitsubishi Triton 於今年 7 月首度推出，以「Power for Adventure」為產品理念，從內到外包含底盤、車身、引擎等處都進行了全面改造。外型承襲 XRT Concept 的造型，水箱護罩以方正的造型取代一如往常的 Dynamic Shield 家族式設計語彙，同時藉由大量輕量化材料，以及後方貨斗離地高度降低 45mm，使得新車在裝卸物品時更加便利。
與上一代車型相比，新一代 Triton由於大量採用輕量化材料，同時後方的貨斗離地高度也降低 45mm 達到 820mm，使得在裝卸物品時更加便利。
內裝部分也大刀闊斧重新設計，中控台整體仍以剛硬的線條來鋪陳，不過儀錶板導入了大型彩色液晶行車資訊幕，轉速表及時速表仍是傳統的類比樣式。中央的觸控螢幕亦保留傳統實體按鍵及旋鈕。
動力上，全新 Triton 搭載一具全新的 2.4 升柴油渦輪四缸引擎，具備三種功率，分別為 150hp（110kW）、184hp（135kW）和 204hp（150kW），峰值扭力分別為 330Nm、430Nm和 470Nm，搭配 6 速自排或手排變速箱。越野能力部分，搭載了 Super Select 4WD-II 四驅系統，具有 2H（高速後驅）、4H（高速四驅）、4HLC（高速四驅+中央差速器鎖止）、4LLC（低速四驅+中央差速器鎖止），以及 7 種駕駛模式，包含 Nromal、ECO、Gravel、Snow、Mud、Sand 和 Rock等。
全新 Mitsubishi Triton 是Mitsubishi 旗下一噸等級的貨卡，其車系歷史來源可以追溯至 1978 年推出的 Forte。在此後的 45 年裡，已經累積推出五代車型，並約 560 萬輛的產能，銷往全球約 150 個國家，也因此該車系成為品牌的全球戰略車型之一。而國內市場方面，目前國內總代理中華三菱汽車並未有該車款導入之規劃與時程，因此短期內暫時與國人無緣相見。不過國內貿易商方面一直以來都有些許貿易商有自行引進 Mitsubishi Triton 車系，因此若對此車有興趣之讀者，不妨可透過國內貿易商了解相關車款資訊。