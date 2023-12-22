▲明年 1 月正式亮相　Volkswagen ID.4 實車現蹤

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外觀方面，ID.4 採用品牌最新的設計語彙，結合了封閉式水箱罩設計、貫穿式 LED 日行燈，搭配兩側的進氣孔與氣壩賦予強烈的前衛科技感。車側部分寬大的輪拱線條賦予強烈的肌肉感，流線的身形造就出 0.28Cd 的風阻係數。車尾使用時下相當流行的貫穿式 LED 燈組，兩側尾燈造型與頭燈相呼應，下半部透過線條內縮形成導流的效果，有效提升高速時的下壓力表現，最低距地高為 21 公分。
內裝方面，ID.4 採用與第 8 代 Golf 相似的鋪陳設計，儀錶板採用小尺寸的 LCD 螢幕，右側為換檔機構的按鍵配置。中控台上方的獨立觸控螢幕整合了娛樂系統與座椅加熱等功能，所以車內整體的介面相當簡潔，中央鞍座下方則有相當寬闊的置物空間。為了強調空間感，ID.4 乘坐姿點相對房車來說要來的高，並提供全景式天窗選配，讓車內的成員都能享受到水準之上的乘坐舒適度。同時配有 IQ.Drive 駕駛輔助套件，具備自動緊急剎車、行人偵測、盲點偵測，還有後方車流警示、ACC 主動式定速巡航系統、車道維持系統等。
以 MEB 平台為基礎的 ID.4 及 ID.5 一亮相即襲捲全球市場。兩純電休旅分別榮獲 Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) 五星最高評價，在美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety) 中，ID.4更摘下「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的桂冠，證明 Volkswagen ID. 系列頂尖實力。
了解休旅車於市場的重要性，台灣福斯汽車宣布預計在 2024 年上半年，導入純電休旅 ID.4 和純電跑旅 ID.5，屆時將以德國原廠最新技術為標準，提供高續航里程、高功率輸出與快速充電配備，憑藉物有所值的電動車，達到消費者需求，展開純電新篇章。