▲Mercedes-Benz 獲美國加州及內華達州核准使用 Level 3 自動駕駛運作指示燈號

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Mercedes-Benz 的 Level 3 自動駕駛系統運作指示燈獲得美國加州及內華達州政府批准使用。在本次核准的細節中，加州政府允許 Mercedes-Benz 進行為期 2 年合法 Level 3 燈號使用資格，內華達州政府則允許 Mercedes-Benz 可自 2026 年式起的新車使用，若有新的法規則依新規定來實施。
自動駕駛指示燈是依據 SAE J3134 指導原則所設計，與常見的車燈顏色有顯著的差異。此前 Mercedes-Benz 發表了依據 SAE J3134 指導原則所設計出的青色 (Automated Driving Marker Lights) 自動駕駛指示燈，此色彩與常見的車燈顏色如紅、橘、白等具有不小的差異。當車主啟動 DRIVE PILOT 系統後，頭尾燈及車外後視鏡均會點亮此燈號，告知來車及執法單位此車正由電腦進行自動駕駛中，幫助用路人適應未來的新科技。
啟用 DRIVE PILOT 自動駕駛系統時，除了頭尾燈會點亮青色指示燈，車外後視鏡上的方向燈也會亮出青色光源。DRIVE PILOT 系統是透過車上的光達、攝影機、雷達及超音波雷達等感測器蒐集的匿名化數據，輔以數位高精地圖提供之立體道路及周邊設施資料 (含道路幾何、道路特性、交通標誌、交通事故或施工等道路事件資訊)，再以高精確度 GPS 定位系統，使系統可將車輛座標的誤差值控制在數吋之內，而配備 DRIVE PILOT 的車輛不僅可隨時更新這些重要資訊，也會在車內儲存一份地圖資訊作為比對。
駕駛配備 DRIVE PILOT 系統的車輛時，只要按下方向盤左側的按鈕便可啟動，系統會點亮青色燈號來告知 DRIVE PILOT 已接手操作車輛，在車速 40mph (約 64.37km/h) 的高密度堵塞狀態時，有助於減輕駕駛負擔，而駕駛可在系統協助駕駛時，使用車輛上的 app 或其他娛樂功能，但原廠提醒駕駛仍需留意路況，以便在系統暫停運作時接手駕駛車輛。
Mercedes-Benz 在取得美國加州及內華達州政府批准其 Level 3 自動駕駛系統可合法上路後，接下來的目標之一便是推廣代表自動駕駛作動狀態的青色 (Automated Driving Marker Lights) 自動駕駛指示燈變為各國用以識別 Level 3 車款的規範，使自動駕駛技術的大規模落地時程加快。