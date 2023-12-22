▲聖誕老公公帶給車迷的神祕禮物！　BMW M官方釋出全新 M5 Touring (G99) 預告圖

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BMW M5 Touring 目前已經展開實際道路測試，包含了德國慕尼黑周邊的公用道路、 M GmbH 部門附近的公路以及紐柏林賽道上進行。從目前官方透漏車款資訊來看，可以了解全新世代 M5 Touring (G99) 在車頭部分其前保桿兩側加入了三角形通風口設計，中央氣壩兩側亦有線條較為豐富的梯形結構，還是還有一對矩形開口，而家族化的雙腎型水箱罩採用半封閉的造型，不過預期最終的量產版將會採用全通風口的樣式。M5 Touring 的車尾同樣維持雙邊四出排氣尾管的設計，同時透過加長的車頂和掀背設計將提供後艙更多的空間來承載物品。
內裝佈局上目前尚未揭曉，但應會大量沿用標準 5 系列的設計，提供 12.3 吋數位儀表板和 14.9 多媒體觸控螢幕，同時換上 M 款車型具有的碳纖維跑車座椅以及 M 款車型獨有的性能化配置。
BMW 原廠表示 M5 Touring (G99) 將提供“毫不妥協的長途舒適性和令人印象深刻的寬敞空間”，同時指出將搭載電氣化動力系統，而動力來源將與 BMW XM 相當有淵源，後者搭載了4.4 升雙渦輪增壓 V8引擎，搭配電動馬達和 29.5kWh電池模組，不過 M5 的輸出目前還尚未有確切的消息。
說起 BMW M 高性能車款的旅行車型，除了先前稍早登場的 M3 Touring (G81) 外，還有原廠最早於 1992 年發表的 E34 M5 Touring 與 2007 年登場的 E61 M5 Touring，因此 M5 Touring 可說是 M 高性能車的濫觴。若未來 M5 Touring 重新加入市場後，將可與 Audi RS 6 Avant 及 Mercedes-AMG E 63 Estate 等高性能旅行車展開一番精采激戰，對於車迷來說想必是值得期待的。