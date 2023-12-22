▲以創新技術來展現永續力量　台灣米其林公佈 2024 年度展望

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台灣米其林在 2023 年因應市場需求與全球淨零趨勢，導入高性能電動車胎 Pilot Sport EV 與 Primacy 4 + 胎款，而旗下輪胎品牌 BFGoodrich 百路馳更發佈兼具 On-Road 以及 Off-Road 穿越能力的 Trail-Terrain T/A® 越野輪胎。此外，台灣米其林更蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」並獲得「金商獎」的肯定。
台灣米其林董事長毛行健 (中)、市場部經理倪季遠 (右 2) 、技術經理陳錦章(右1) 與產品經理顧為綱 (左1)、米其林寶寶 (左 2) 一同為米其林 PILOT SPORT EV、PRIMACY 4 +新品上市記者會進行活動剪綵。
BFGoodrich 百路馳 Trail-Terrain T/A®。
為貫徹「一切皆可持續」的企業理念，米其林輪胎期望將產品對地球資源、生物多樣性、碳排放的影響降至最低，目標在 2030 年，所有產品線輪胎中平均可持續材料的比例達 40%，2050 年實現碳中和並使用 100% 可持續材料生產輪胎。近年來已推出「The VISION Concept」 概念輪胎、UPTIS 乘用車防刺扎輪胎以及於今年 6 月「利曼 24 小時耐力賽」100 周年首度亮相的 63% 可持續材料輪胎等，皆為品牌致力研發之科技結晶。另外，德國 ADAC 汽車協會研究表示，米其林輪胎在行駛過程中，產生相較其他競品胎款少29% 的輪胎與道路磨損顆粒（Tire & road wear particles, TRWP）產生，體現出其產品對環境友善的特性。
台灣米其林輪胎董事長毛行健。
隨著物聯網時代的蓬勃發展，「智能輪胎」也成為了移動生活的焦點議題，米其林輪胎除了將輪胎互聯感測器 (Tire Mounted Sensor) 安裝在輪胎密封膠層，並以低功耗藍牙（BLE）進行資料傳輸，藉此獲得胎壓、胎溫等安全資訊；更能藉由輪胎磨耗狀態、負載重量、行駛里程數及感知路面狀況等參數，進一步參與先進駕駛輔助系統 (Advanced Driver Assistance Systems) 的優化，保障車主駕車安全並減少意外的發生。
米其林集團作為全球輪胎產業的領導品牌，一向注重永續發展。於 1972 年正式進駐台灣，以「一切皆可持續」及追求「人、利潤及環境」三者之間的最佳平衡為目標，創造台灣交通發展的多項里程碑，從移動生活開始普及的 70 年代，至運輸產業穩定發展的今日，台灣米其林持續優化高品質的服務與產品性能、引進世界趨勢、開發專利技術，領航台灣交通的進步與成長，更在 2018 年引進米其林指南，成功使台灣美食、觀光與國際市場接軌。