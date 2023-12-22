▲實現郵政業務電氣化　馬來西亞郵政 DFSK 採納 143 輛 DFSK EC35 純電廂型車

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馬來西亞市場販售的 DFSK EC35 採用雙人座的廂型貨車設計，其車身尺碼長寬高分別是 4,500x1,680x,1985 (mm)，軸距則為 3,050mm，貨艙長寬高則分別是 2,550x1,480x1,280 (mm)，載貨最大容積為 4.8 立方公尺。車內配備 8 吋觸控螢幕、倒車顯影、倒車雷達、駕駛座 SRS 輔助氣囊、ABS 防鎖死煞車系統及 EBD 電子煞車分配系統。
動力配置方面，CAM EC35 搭載最大功率 60kW 的電動馬達，可輸出 80hp 最大馬力及 200Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-50km/h 加速需時 10 秒完成，搭配 38.7kWh 容量的鋰電池模組，擁有 WLTP 標準下 266 公里的最高續航里程，支援 6.6kW 充電及 DC 40kW 快速充電，透過 DC 快速充電約需 2.5 小時可充滿，AC 則需約 8 小時。
臺灣市場方面，為衝刺年末銷售，DFSK 總代理合同興官方網站宣布「你買車我來養購車專案」開始實施。在本次「你買車我來養購車專案」優惠專案中，消費者即日起購買 DFSK 穩發商用車 (金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t，共 2 款)，本月領牌加贈免費定期保養 4 次及 3 萬公里內煞車系統耗材（依保固專案內容為主）。
另外可再享豪禮三重奏，包含豪禮 1：6 大項安心延長保固，最高 4 年或 12 萬公里（依保固內容為主）、豪禮2：購買雙廂大穩發 S2.5t 汰舊換新最低 58.8萬元起，本月購車贈送 40 萬 24 期安心 0 利率再加贈價值 20,000 元配件（配件依經銷商配件為主）、豪禮 3：購買單廂金穩發 S2.5t 青年創業安心購車補助現金 3 萬元，汰舊換新最低 41.8 萬元起。