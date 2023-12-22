Ford再度成為美國召回車輛最多的車廠

黑化套件加身 Honda Fit BLACK STYLE 日本登場

▲黑化套件加身 Honda Fit BLACK STYLE 日本登場
▲黑化套件加身 Honda Fit BLACK STYLE 日本登場

7Car 小七車觀點

日本車廠 Honda 宣布於日本當地推出 Fit BLACK STYLE 新車型，與標準車型不同的是在外觀上的細節進行黑化處理，展現出更加運動化的視覺效果。目前官方已經開放接單，同時提供 FF 前驅及 4WD 四驅車型，建議售價分別為 2,371,600 和 2,574,000日元，最快將在 2024 年 2 月開始交車。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Honda 宣布於日本當地推出 Fit BLACK STYLE 新車型。
此次在日本市場新推出的 Fit BLACK STYLE 提供 4 種車身顏色，外觀最大的特點分別在於前水箱護罩、外後視鏡蓋、側裙、後尾翼、側裙等飾件上進行黑化處理，同時配備專屬造型的 15 吋黑色輪圈。

車內方面，整體鋪陳與一般車型雷同，但是分別於方向盤、換檔撥桿等處同樣加入黑色飾件來與外觀相呼應。配置表現上，提供前側氣囊+側氣簾、Honda 智慧鑰匙、全 LED 頭燈、恆溫空調等，安全表現上亦有 Honda SENSING 駕駛輔助功能，提供包含 ACC 主動式車距調節定速巡航系統、CMBS 碰撞緩解煞車系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKAS 車道維持系統、LDW 車道偏移警示系統、RDM 車道偏移抑制系統與 AHB 遠光燈自動切換系統等。

動力部分，Fit BLACK STYLE 採用 1.5 升 Atkitson 循環 DOHC i-VTEC 引擎搭配電動馬達和鋰電池組所組成的油電系統，電動馬達輸出值為 123ps，提供 Hybrid 混合模式、EV 純電模式、Engine 高速巡航模式共三種駕駛模式，整組油電系統驅動方式以電能為主。

國內市場方面，台灣本田提供 HOME 汽油版與 e:HEV 油電版雙動力選擇，建議售價分別為 75.9 萬和 82.9 萬元。

慶祝 BMW 南非廠創立 50 周年 Alpina 宣布推出 B3 50 Years of BMW South Afri

預計 2024 年對外公開 Aston Martin Valhalla 量產版實車首度公開

Volkswagen ID. GTI預計2026年問世

台灣米其林分享2024年度展望，從技術到服務以『創新』凝聚永續力，秉持優異性能直到最後一里

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選