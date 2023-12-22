▲黑化套件加身 Honda Fit BLACK STYLE 日本登場

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Honda 宣布於日本當地推出 Fit BLACK STYLE 新車型。此次在日本市場新推出的 Fit BLACK STYLE 提供 4 種車身顏色，外觀最大的特點分別在於前水箱護罩、外後視鏡蓋、側裙、後尾翼、側裙等飾件上進行黑化處理，同時配備專屬造型的 15 吋黑色輪圈。
車內方面，整體鋪陳與一般車型雷同，但是分別於方向盤、換檔撥桿等處同樣加入黑色飾件來與外觀相呼應。配置表現上，提供前側氣囊+側氣簾、Honda 智慧鑰匙、全 LED 頭燈、恆溫空調等，安全表現上亦有 Honda SENSING 駕駛輔助功能，提供包含 ACC 主動式車距調節定速巡航系統、CMBS 碰撞緩解煞車系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKAS 車道維持系統、LDW 車道偏移警示系統、RDM 車道偏移抑制系統與 AHB 遠光燈自動切換系統等。
動力部分，Fit BLACK STYLE 採用 1.5 升 Atkitson 循環 DOHC i-VTEC 引擎搭配電動馬達和鋰電池組所組成的油電系統，電動馬達輸出值為 123ps，提供 Hybrid 混合模式、EV 純電模式、Engine 高速巡航模式共三種駕駛模式，整組油電系統驅動方式以電能為主。
國內市場方面，台灣本田提供 HOME 汽油版與 e:HEV 油電版雙動力選擇，建議售價分別為 75.9 萬和 82.9 萬元。