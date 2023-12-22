▲慶祝 BMW 南非廠創立 50 周年 Alpina 宣布推出 B3 50 Years of BMW South Afri

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Alpina 於南非推出 B3 50 Years of BMW South Africa edition 紀念版車型。Alpina 與南非 BMW 的合作起源可以追溯到 80 年代，當時 BMW 原廠 M 部門與 Alpina 在當地特別為該市場推出專屬的 E30 車型，也就是相當經典的BMW 333i。而這次發表的 B3南非 50 週年紀念版在某部分的設計上也向 333i 致敬。
E30 BMW 333i。B3 50 Years of BMW South Africa edition 採用了獨特的 ALPINA Green II 綠色金屬車漆，並搭配 Alpina 招牌 20 吋多幅式輪圈。以原廠全新的保桿造型基礎換上專屬空力套件設計，並提供 Alpina 專有的車身彩繪設計，車尾也標準配置雙邊四出尾管設計。
車內方面全車座椅採用昂貴的黑色 Merino 真皮包覆，頭枕上亦有南非 BMW 50週年徽飾，中央鞍座還有專屬的金屬銘牌「50 Years an Icon, BMW South Africa」。其餘細節方面還有 ALPINA 飾條、 ALPINA SWITCH-TRONIC 運動型真皮方向盤，車內皮革的縫線則採用白色和綠色點綴。
動力性能上， B3 延續現有 3.0 升雙渦輪增壓直列六缸引擎，經過 Alpina 工程師將渦輪、中冷器和進氣系統重新調校，最大馬力提升至 495 匹、峰值扭力則達 730 牛頓米，車型 0-100km/h 加速成績為 3.6 秒，極速可達 305km/h。
Alpina 是於 1965 年 1 月由 Burkard Bovensiepen 先生創立， Alpina 經常被認為是一間針對 BMW 品牌的改裝廠，但是該公司實際上已作為汽車生產商並通過了 TUV 認證，因此也視為德國最小的汽車生產商之一。BMW 與 Alpina 過去 50 幾年來一直有密切的合作，然而 2022 年 Bmw 宣布正式收購 Alpina，並將於 2025 年後全面併入 BMW Group ，原先製造生產的業務也將從 Buchloe 總部轉移至 BMW 工廠。隨著排放法規日益嚴苛，Alpina 也面臨到轉型及不斷發展的電能技術趨勢，其或許是投入 BMW 懷抱的原因。