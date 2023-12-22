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預計 2024 年對外公開 Aston Martin Valhalla 量產版實車首度公開

▲預計 2024 年對外公開 Aston Martin Valhalla 量產版實車首度公開
▲預計 2024 年對外公開 Aston Martin Valhalla 量產版實車首度公開

7Car 小七車觀點

Aston Martin  自從 2019 年首度公開 Valhalla 超級跑車的訊息後，如今原廠終於公開實車在封閉賽道上進行實測的階段。

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Aston Martin Valhalla 量產版實車首度公開。
Aston Martin Valhalla 最早於 2019 日內瓦車展以概念車的姿態登場，在北歐神話中，Valhalla 代表的是天堂，亦即英靈神殿之意，延續 Vulcan、Valkyrie 以神話為主軸的命名邏輯，以“V”開頭之命名法則也承襲了品牌一貫帶有勝利含意 。

Valhalla 全車利用碳纖維工法打造，以完成輕量化極致車身，頭尾燈四個燈組相加之總重，甚至小於 DB11 一顆頭燈之重量。對於車重的嚴格追求，讓整體車身重量保持在 1,350 kg 以內，並採用中置引擎設定，加上刻意追求的車身配重，造就出 750hp/tonne 的馬力重量比。外觀上 Valhalla 擁有誇張低伏的前進氣口及後擴散器設計，搭配由 NASA 認證的 FlexFoil 尾翼系統，能於尾翼角度不變的情況下提供不同速度所需之下壓力，最高可達 600 公斤，同時車身每一處線條的轉折都是以發揮最小空氣阻力的極致追求。

座艙部分，Valhalla 是品牌首款量產中置引擎跑車，將提供左駕或者右駕版本，其內裝鋪陳比照 F1 賽車的極簡化設計，但加入更多的現代舒適科技配備，包含 HMI 多媒體觸控螢幕，內建 Apple CarPlay 和 Android Auto 連結功能、雙區恆溫空調等，甚至 ADAS 也沒有缺席，如自動緊急剎車、前方碰撞警示、主動巡航控制、盲點偵測和倒車顯影(環景選配)。腳踏板、方向盤與座椅都能根據車主身材客製化角度與位置，而超低的乘坐姿點就宛如置身於 F1 賽車當中。

動力表現方面，Valhalla 採用 Hybrid 油電系統，搭載中置 V8 雙渦輪增壓引擎，引擎最大馬力可達 750hp，結合安裝於前後軸的 150kW/400V 電池電動馬達，最大綜效輸出達到 950hp、1,000Nm。搭配 8 速雙離合器變速箱， 0~100 km/h 加速只需 2.5 秒，並擁有 330  km/h 的極速數據。純電模式方面，行駛距離為 15 公里、極速則為 130km/h。

Aston Martin Valhalla 計劃於 2024 年開始量產，全球將只限量生產 999 台，相信已經是許多金字塔頂端消費者的新車口袋名單之一。

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