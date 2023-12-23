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升級配備並強化造型　Toyota Hilux Z “Revo ROCCO Edition” 於日本推出

▲升級配備並強化造型　Toyota Hilux Z “Revo ROCCO Edition” 於日本推出
▲升級配備並強化造型　Toyota Hilux Z “Revo ROCCO Edition” 於日本推出

7Car 小七車觀點

Toyota 日前針對日本市場的 Hilux 推出了 Z “Revo ROCCO Edition” 特別仕樣版本，當地含稅建議售價為 4,772,000 日圓起 (約合新台幣 104.2 萬元起)，即日起開始接單，預計 2024 年 5 月份可展開交車。

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Toyota Hilux Z “Revo ROCCO Edition”
Toyota Hilux Z “Revo ROCCO Edition”
本次 Toyota 在日本發表的 Hilux Z “Revo ROCCO Edition” 特別仕樣版本，在外觀部分換上了專屬的水箱護罩及前保險桿造型，車側足踏 18 吋 Dunlop Grandtrek AT 白色字樣越野胎搭配黑色烤漆鋁合金輪圈，前後葉子板上也安裝大型防刮保護飾板，貨斗接近尾燈處加入 ROCCO 專屬貼紙，貨床採用專屬的底板樣式，貨斗上加裝附照明功能的置物架，尾門具備抬升輔助功能。

Toyota Hilux Z “Revo ROCCO Edition”
Toyota Hilux Z “Revo ROCCO Edition”
Toyota Hilux Z “Revo ROCCO Edition”
Toyota Hilux Z “Revo ROCCO Edition”
動力配置方面， Hilux Z “Revo ROCCO Edition” 採用代號 2GD-FTV 的 2.4 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，於 3,400rpm 時可輸出 150ps 最大馬力，於 1,600~2,000rpm 間可輸出 40.8kg-m 峰值扭力，搭配 6 速手自排變速箱與四輪驅動系統。

Toyota Hilux Z “Revo ROCCO Edition”
Toyota Hilux Z “Revo ROCCO Edition”
國內市場方面，Toyota 總代理和泰汽車在今年 11 月時，調整採單一編成販售的 Hilux 之建議售價為新台幣 159.5 萬元起，並在標準配備中增列 BSM 盲點偵測警示系統以及 RCTA 後方車側警示系統，動力與本文的日本車型不同，採用代號 1GD-FTV 的 2.8 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，可輸出 204ps 最大馬力及 51kg-m 峰值扭力。

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