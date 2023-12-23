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加速佈局歐洲市場　BYD 將在匈牙利設立新能源車整車製造廠

▲加速佈局歐洲市場　BYD 將在匈牙利設立新能源車整車製造廠
▲加速佈局歐洲市場　BYD 將在匈牙利設立新能源車整車製造廠

7Car 小七車觀點

BYD (比亞迪) 近日宣布將在匈牙利 Szeged 設立新能源車的整車製造工廠，以加快該廠在歐洲市場的佈局。

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BYD (比亞迪) 將在匈牙利 Szeged 設立新能源車的整車製造工廠，以加快該廠在歐洲市場的佈局。
BYD 指出，匈牙利新廠將採用分段式建設，並且導入先進的工藝設備及高度自動化的生產流程，成為全球領先的新能源車製造基地，預計可為當地增加數千個工作機會。

圖為 BYD 海豹房車。
BYD 表示，之所以選擇匈牙利作為佈局歐洲市場的生產基地，是因該國位於歐洲大陸核心區域地，屬重要交通樞紐，加上匈牙利擁有悠久的汽車工業發展歷史，以及發達的基礎設施，提供 BYD 在當地建設工廠的良好契機。

BYD 已在歐洲 19 個市場中現身。
從去年巴黎車展宣布正式進軍歐洲以來，目前 BYD 在已經進入 19 個歐洲國家，經營乘用車、巴士、堆高機甚至是軌道運輸業務，而在匈牙利則是從今年 10 月起導入，販售海豚掀背車、海豹房車及 Atto 3 (元 Plus) 跨界休旅車等乘用車產品。

圖為 BYD 海豚掀背車。
BYD 近年來坐穩中國大陸最大的新能源車廠之姿，積極向海外市場發展，不僅進入歐洲，也佈局日本、北美、拉丁美洲等地區，也在今年舉辦的 COP28 (第 28 屆聯合國氣候變遷大會) 中現身參與，展現捨棄傳統純燃油車並走入新能源車的品牌方向。如今隨著匈牙利新廠的興建，BYD 將可近距離供應歐洲市場需求，有望強化銷售表現，達成該廠「為地球降溫 1°C」的環保願景。

BYD 參與 COP28 (第 28 屆聯合國氣候變遷大會)。

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