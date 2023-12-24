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相較於傳統的四門房車，ET9 的外型擁有類似轎跑風格的輪廓，不過底盤據地又稍微較高，營造出跨界風格的感受。車身尺碼方面，其長寬高分別為 5,324mm x 2,016mm x 1,620mm，軸距為 3,250mm。並搭載 23 吋多幅式輪圈，中心孔還採用與勞斯萊斯相似的懸浮廠徽設計，在車輛行駛時廠徽能保持直立狀態，進一步展現旗艦車款的高級感。
ET9 在車尾配備了兩組向側後偵測的雷射雷達，能形成 360° 無死角的偵測能力。光達最近能夠偵測 10cm，最遠達 150m，在市區行駛時能夠偵測到突然衝出的行人、電動自行車等，進一步增強行車安全性。此外尾部還搭載了主動式可調尾翼，強化整體運動氣息。
內裝方面目前仍處於開發階段，官方還尚未完全公開。不過透過預告來看，該車採用四人座佈局，其中央鞍座接近兩米並貫穿前後排座椅，內部整合 20 項電子功能，包括電動開合冰箱，以及一張 360 度無段調整的行政座椅模式，同時座椅還有按摩及加熱等功能。中控台部分配備全新設計的矩形方向盤和全焦段 AR 抬頭顯示系統，並配備電子後視鏡、15.6 吋 AMOLED 觸控螢幕、14.5 吋後排顯示器、8 吋後排多功能控制螢幕等。
動力部分，ET9 使用碳化矽高性能純電四驅系統，前馬達最大功率 180kW，後馬達最大功率 340kW，峰值扭力 5000Nm。全車使用 900V 架構打造而成，可支援 500V 至 1000V 充電樁。ET9 搭載自主研發的 46105 圓柱電池，充電峰值功率高達 600kW，峰值電流為 772A，能量密度達 292Wh/kg，容量為 120kWh，5 分鐘能補充 255km 續航里程，換電僅需 3 分鐘。