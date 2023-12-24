▲預計 2024 年交車 Zeekr 007 正式駛出生產線

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Zeekr 宣布旗下豪華中型轎車 007 正式在極氪智慧工廠（梅山）量產。Zeekr 007 由知名汽車設計師 Stefan Sielaff 操刀，車身採用 Hidden Energy 極簡豪華造型語彙，車頭可見圓潤的線條以及號稱全球最大的 90 吋巨幕燈帶，凸顯出其科技化的特質；車側則可發現該車為市場越漸稀少的三廂式房車設計，搭配隱藏式車門把手以及大尺寸輪圈；車尾則植入市場流行的貫穿式燈具。車身尺碼方面，該車長寬高分別為 4,865 x 1,900 x 1,450mm，軸距則為 2,928mm。
據官方表示，Zeekr 007 內裝選用低碳環保的可再生環保材質，如可 100% 回收的 Shadow 織物、水性 PU 皮革和麂皮等等，頂棚則採用 Microfiber 超纖絨，並利用溫軟的觸感提升使用者的舒適體驗。當然迎合品牌定位，Zeekr 007 的座椅則採用 Nappa 全粒面頭層真皮，搭配內裝的雙縫線設計，車內金屬色掛鉤、眼鏡盒等細節來提升精緻感。另外車內還配有 35.5 吋 AR-HUD、15.05 吋 2.5K OLED觸控螢幕以及 21 揚聲器 7.1.4 杜比聲效高級音響系統等。
動力方面，該車基於800V架構平臺打造，提供單馬達或雙馬達系統，其中單馬達車型最大輸出可達 310 kW，而雙馬達車型前後輸出分別為 165kW 和 310kW，最快 0-100km/h 加速僅需 2.84 秒，最大續航里程為 870km(CLTC) ，透過快速充電可於 15 分鐘補充 610km 的續航里程，實力可說相當驚人。