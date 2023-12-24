【油價公告】中油宣布明 (25) 日起國內汽、柴油各調漲 0.4 元及 0.1 元
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台灣中油台灣中油公司自明 (25) 日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲 0.4 元及 0.1 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 29.6 元、95 無鉛汽油每公升 31.1 元、98 無鉛汽油每公升 33.1 元、超級柴油每公升 28.0 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 0.6 元及 0.9 元。
台灣中油表示，本週受紅海航安情形惡化，引發市場擔憂及美國聯準會(Fed) 暗示利率見頂，強化降息預期等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 3.56 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.135 元，國內油價依公式計算漲幅為 3.43%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲 1.0 元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收 0.2 元及 0.5 元，吸收後 95 無鉛汽油超出 30 元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收 25% 調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收 0.4 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 0.6 元及 0.9 元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲 0.4 元及0.1 元。