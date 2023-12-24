▲突破性智能發展 德系豪華房車新典範　全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 E

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Mercedes-Benz E-Class 鼻祖 170 V (代號 W 136)。臺灣賓士也在 2023 年 12 月 7 日正式發表全新第 6 代 Mercedes-Benz E-Class 車系，首波規劃引進三款車型，分別為單一車型的 E200 Luxury，正式價格為 293 萬元起；E 300 則有兩款車型，包含 E 300 運動版，標配 AMG Line 套件，正式售價 347 萬元起；以及是搭配三芒星立標 Exclusive 套件的 E 300 Exclusive，正式售價為 355 萬元起。此外，現場更宣布同時導入 E 200 Estate 車型，建議售價為新台幣 319 萬元起。
新在哪裡？
外觀：
●全新 E-Class 擁有僅 0.23 Cd 的低風阻係數值。
●車頭首次採用引擎蓋的側邊密封設計和水箱護罩上的 Aero-lip 空氣力學設計。
●裝飾輪圈被稱為“aeroblinds ” 的空氣力學設計，並於前後輪配有特殊擾流板。
●全新立體水箱護罩可根據 Avantgarde、AMG Line 鍍鉻三芒星與 Exclusive 三橫柵式設計，以前衛或經典的方式呈現，其中 E 300 車型更搭配極線發光水箱護罩，邊框加入光纖燈條，讓 E-Class 在夜晚擁有更高的識別度。
●車門把手採兼具空氣力學與科技質感的隱藏式車門把手，當攜帶鑰匙靠近車輛或觸摸車門把手才會升起。
●車尾亮點為全新設計的星芒雙段式 LED 尾燈，啟閉車輛時散發漸進式的動態光芒，並呼應車頭設計，透過亮黑色飾板連結兩邊尾燈組的貫穿式設計。同時全新 E-Class 具備優秀的輪距（前 / 後：1,634 / 1,648mm）與選配可高達 21 吋的輪圈配置。
內裝配備：
●標配 12.3 吋寬螢幕數位儀表與 14.4 吋高解析度觸控螢幕。
●儀表螢幕是首次 E-Class 提供選配 3D 駕駛顯示模式，系統使用自動立體視覺效果，液晶螢幕將特殊的像素結構與光源體合而為一，呈現出獨特的視覺效果。
●Mercedes-Benz 提供了兩種顯示介面（經典與運動）以及三種顯示模式（導航 / 輔助 / 服務），圖示亦可以進行個性化設置。經典風格中，駕駛者將看到兩個熟悉的傳統儀表樣式佈局，而兩者之間可顯示與車輛相關的基礎訊息。運動風格則以紅色為主調，具備動態中央轉速錶，並且透過七種可選顏色主題來營造出動感氛圍。
●開放選配的 MBUX Superscreen 寬幅螢幕，以大型玻璃面板從中央螢幕一路延伸至副駕，並提供副駕駛座乘客獨立的視聽娛樂系統及控制權限，另於中控台上方新增視訊鏡頭，可以紀錄乘客生活或在車內進行視訊會議。若無選配副駕側螢幕，則以大型飾板覆蓋。
●搭載全新第三代 MBUX 多媒體系統，以 AI 為基礎設計智慧功能，例如：可藉由車主自定義 “例行程序 (Routines)” 與辨別語言指令的語音助理，未來預計 2024 年下半年將可透過軟體更新，支援使用第三方應用程式。
●進化升級的語音助理，透過全新 “Just Talk” 功能，無需說出關鍵字也可以啟動智慧語音控制。
●全車系標配 Burmester® 4D 環場音響系統，擁有 15 個聲道，以總輸出 730 瓦推動 17 具高傳真喇叭，搭配內嵌在前座的 4 支聲波傳感器。
●標配雙區恆溫空調，並可選配 Themotronic 豪華型多區恆溫空調。透過自動風向調整功能：提供額外的空調舒適性，出風口會自動調整風向。
●設計靈感源自於貝殼的懸浮式元件，包含車門把手與座椅功能控制，座椅、靠背的表面採分層式設計，提升整體懸浮感。
●數位鑰匙採用最新技術，首次綁定後只需攜帶 iPhone 或 Apple Watch 即可解鎖、上鎖或啟動車輛。主帳號最多可以分享 15 組權限與家人、朋友共享，並且透過 Apple Wallet 帳戶設定每位使用者的權限。
安全科技：
●全車系標配進階智慧駕駛輔助套件 (代碼 P20)。
●全面優化駕駛輔助系統作動的細膩度及精準度，更升級 Distronic 智能定速測距輔助功能的「30 秒主動啟停延時輔助」。
動力操控：
●全車系採用 2.0 升直 4 渦輪引擎配置 9G-TRONIC 九速手自排變速箱，搭配 48V 輕油電系統 (ISG)，分別在 E 200 車型上提供最高輸出 204 (+23) hp/320 Nm，以及 E 300 車型 258 (+23) hp/400 Nm 的最大輸出。
外觀方面，第 6 代 Mercedes-Benz E-Class (W214) 融入全新世代家族設計語彙，以經典的三廂式轎車造型，融入空氣力學短前懸與長車頭的比例，及從前軸至 A 柱向後延展的線條，引擎蓋上的肌理線條、車側的立體腰線與 C 柱至車尾的曲線，強化運動氣息，風阻係數僅達 0.23cd。車頭結合經典與現代元素，導入神似 EQ 電動車的亮黑色材質飾板與全新頭燈組及水箱護罩，立體水箱護罩則可以根據 Avantgarde Line、AMG Line 與 Exclusive，以前衛或經典的方式呈現，E 300 更搭配極線發光水箱罩，邊框加入光纖燈條，在夜晚擁有更高的識別度。車尾亮點包含全新的輪廓設計與星芒雙段式 LED 尾燈，並呼應車頭設計，透過亮黑色飾板連結兩邊尾燈組的貫穿式設計，突顯車尾的寬度。
Mercedes-Benz E 200 Luxury，正式價格為新臺幣 293 萬元起。試駕車另有選配 AMG Line 外觀套件，價格為 TWD$213,000。
E 200 Luxury 及 E 300 運動版標配星芒型水箱護罩。
Mercedes-Benz E 300 Exclusive，正式售價為新臺幣 355 萬元起。
立標式三芒星結合典雅大器的三橫式水箱護罩，是 E 300 Exclusive 不容錯認的標誌。
更可搭配極線發光水箱罩，邊框加入光纖燈條，在夜晚擁有更高的識別度。(E 200 Luxury 為選配，E300 運動版以上車型為標準配備)
全新頭燈設計，E 200 Luxury 具備標準型 LED 頭燈；E 300 運動版以上車型則升級搭載多光束智慧型數位頭燈。
尺碼方面，E 200 Luxury 為 4,949x1,880x1,468mm，E 300 Exclusive 為 4,950x1,880x1468mm，軸距皆為 2,961mm。
導入隱藏式車門把手，具有發光效果，以方便在夜晚時上下車。新增數位鑰匙功能，首次綁定後，只需攜帶 iPhone 或 Apple Watch 即可解鎖、上鎖或啟動車輛。主帳號最多可以分享 15 組權限與家人、朋友共享，並且透過 Apple Wallet 帳戶設定每位使用者的權限。
本次所試駕 E 200 Luxury 選備 20 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈 (TWD$ 82,000)，前：245/40 R20，後：275/35 R20。
E 300 Exclusive 則標配 19 吋十輻式輕合金輪圈，前：245/45 R19，後：275/40 R19。
車尾亮點包含全新的輪廓設計與星芒雙段式 LED 尾燈，並呼應車頭設計，透過亮黑色飾板連結兩邊尾燈組的貫穿式設計，突顯車尾的寬度。
本次試駕 E 200 車型配備 AMG Line 外觀套件，保險桿造型以及鍍鉻飾件的排列較為熱血動感。
E200 Luxury 以及 E 300 Exclusive 車型雙側鍍鉻排氣尾飾管同樣整合於後保桿中，整體看上去較為素雅。內裝方面，全新 E-Class 內裝鋪陳與 EQ 純電車非常神似，同樣具有結合科技及豪華的數位駕駛艙設計，最大的差別在於選擇使用隨儀表台輪廓延伸的冷氣出風口造型，而非 EQE 的渦輪形狀。導入全新世代的 MBUX 車載系統，並結合 AI 人工智慧，語音助理能辨識更多自然語言的操作指令，也能在指定條件下啟用 “Just Talk” 功能，直接與語音助理對話。此外 MBUX 車載系統能了解乘客使用習慣或車主自行設定，透過“Routines”這項功能達成自動化的目標。此功能是以特定條件達成時，系統自動執行相對應的車輛設定。列為選配的 MBUX Superscreen 大面積高解析螢幕提供多元的娛樂與車輛設定，導入 MBUX Entertainment Plus，擁有 5G 傳輸技術，更可下載如“TikTok”或“Angry Bird”等應用程式。此外，更搭載支援 Dolby Atmos 杜比全景聲環繞音效的 Burmester® 4D 環場音響系統，以 17 支喇叭 730 瓦創造身歷其境的環繞音效，而安裝於雙前座的聲波傳感器，將低音轉換成震動回饋。
MBUX Superscreen 寬幅螢幕是全新 E-Class 一大亮點，從中控台延伸至副駕駛座前方的超大觸控玻璃螢幕，搭配貫穿冷氣出風口造型的全景式內裝照明燈條，強化整體座艙科技氛圍。
標配多功能方向盤 (Nappa 真皮) 兩側設有電容式觸控按鈕，選配 AMG Line 車型則配備多功能平底方向盤 (Nappa 真皮)；後方設有換檔撥片，整體握感舒適。
12.3 吋寬螢幕數位儀表。
HUD 抬頭顯示器為加選配備，要價 TWD$58,000。
車內採用大量懸浮式設計語彙，包含駕駛前方的數位儀表板、中控螢幕與車門把手、座椅功能控制面板，並提供多種飾板材質與皮質搭配，加上不同的配色，創造獨具魅力的個人空間。
空調設置上，相似於 EQ 電動車系的冷氣出風口也暗藏玄機，選配 THERMOTRONIC 豪華型多區恆溫空調，除了提供前後四區獨立控制的空調溫度外，還導入全新自動風向調整功能 (Digital Vent Control)，可根據 MBUX 多媒體系統中的預設空調的四種設定，自動調整出風口方向，便搭載自動風向調整功能，系統仍同時支援手動調整風向，並自動記憶為下一次啟動車輛時的標準設定。
為延伸用戶的數位娛樂生活，全新 E-Class 在全新第三代 MBUX 多媒體系統架構上，編寫支援第三方軟體供應商的平台架構，首波將導入網路瀏覽器，其他第三方應用程式則將於後續開放下載及使用，包含串流影音平台 “YOUTUBE”，或可搭配 Superscreen 寬幅螢幕套件中的行動會議視訊鏡頭，透過 “Webex” 或 “Zoom” 進行視訊會議，以及社群平台與遊戲，將使用情境延伸至生活各個層面，預計最快於明年下半年導入台灣市場，確切開放時程台灣賓士將另行公告，屆時可透過軟體更新開通。
MBUX Superscreen 寬幅螢幕，將中控觸控螢幕與副駕駛座螢幕整合，並提供副駕駛座乘客獨立的視聽娛樂系統及控制權限。
全車系標配 Burmester® 4D 環場音響系統，以總輸出 730 瓦推動 17 具高傳真喇叭，搭配內嵌在前座的 4 支聲波傳感器，創造無與倫比的震撼音場。採用 MBUX 多媒體系統內建的 APPLE MUSIC 線上音樂播放 Dolby Atmos® 全景環繞音效的樂曲，瞬間置身於演唱會或歌劇院之中，搭配主動環景式內裝照明之後，氛圍燈將伴隨著音樂起舞，讓旋律跟節奏都能夠被看見。
標配雙側賓士 logo 投射燈。
全景式電動玻璃天窗在 E 200 Luxury 上列為選配，售價為 TWD$97,000。
豪華前座椅 (可通風/加熱) 在 E 200 Luxury 及 E 300 運動版上列為選配，售價為 TWD$41,000。
前排杯架內部設有手機無線充電系統及 Type-C 電源，後排在中船上亦設有兩個 Type-C 電源口。
後座空間相當充裕，中央隆起範圍不小，但乘坐 3 名成人仍屬舒適。
原廠宣稱 W214 E-Class 擁有達 540 公升的行李箱容積。
後排座椅可做 4/2/4 分離傾倒。
尾廂障板下方提供部分收納空間。
配備電動尾門。安全方面，標配進階智慧駕駛輔助套件，包含 DISTRONIC 智能定速測距輔助、智能轉向輔助、閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動轉向煞車輔助、主動車道維持輔助、PRE-SAFE® PLUS 主動後方安全防護、PRE-SAFE® 主動側撞防護等。另擁有智能停車輔助含 360 度環景攝影、智能警示輔助、駕駛注意力輔助等。全新 E-Class 除了全面優化駕駛輔助系統作動的細膩度及精準度，更升級 DISTRONIC 智慧定速測距輔助功能的「30 秒主動啟停延時輔助」，在走走停停的市區車陣中，不再需要時常透過點踏油門喚醒 DISTRONIC 智慧定速測距輔助功能。
MBUX 擴增實境導航功能。
全新 E-Class 除了全面優化駕駛輔助系統作動的細膩度及精準度，更升級 DISTRONIC 智慧定速測距輔助功能的「30 秒主動啟停延時輔助」，在走走停停的市區車陣中，不再需要時常透過點踏油門喚醒 DISTRONIC 智慧定速測距輔助功能。
智能停車輔助套件含 360° 環景攝影在道路狹窄處大幅減輕駕駛壓力。動力方面，目前全車系採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配新一代 ISG 48V 高效輕油電系統 (ISG)，確保滑行、助推和動能回收等功能，實現出色的節能油耗表現，變速系統採用 9G-TRONIC 九速手自排變速箱。分別在 E 200 車型上提供最高輸出 204 (+23) hp/320 Nm，以及 E 300 車型 258 (+23) hp/400 Nm 的最大輸出。另外，還有列為選配的科技套件，包含 AIRMATIC 氣壓懸吊系統與後軸轉向系統 (最大 4.5°)，不僅能在後軸轉向系統的輔助下，擁有更小的迴轉半徑與高速轉向的穩定性，迴轉直徑從 11.6 公尺縮小至 10.8 公尺，方向盤圈數也會隨之減少，使操控更加輕鬆。AIRMATIC 氣壓懸吊系統則可獨立調整四輪的懸吊設定，提供非常細膩的回饋；甚至在高速時，系統會自動降低 15mm，以減少空氣阻力與降低重心，提高行駛穩定性。
全車系採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配新一代 ISG 48V 高效輕油電系統 (ISG)，確保滑行、助推和動能回收等功能，實現出色的節能油耗表現，變速系統採用 9G-TRONIC 九速手自排變速箱。
DYNAMIC SELECT 可選擇 Eco、Comfort、Sport、Individual 等多種駕馭模式。實際駕著第六代 Mercedes-Benz E-Class 上路體驗，搭載 ISG 48V 高效輕油電系統之引擎啟動非常快速且舒適，對於駕駛來說，Start / Stop 功能不論是引擎熄火滑行或是啟動加速的過程都不易察覺，怠速時，ISG 48V 高效輕油電系統和引擎之間也保持出色而平穩的運行。車輛自靜止起步時便可感受到怠速熄火系統近乎無震的發動引擎，踩下油門時則可體驗到輸出方式以線性而平順的方式呈現，透過低轉速即可輸出的扭力來帶動車體還算輕快，九速手自排變速箱，將動力順暢且高效的傳遞至後輪，確保在巡航模中擁有平順的動力表現，但在需要急加速時也能將動力即時釋放。
行路質感方面，在空氣力學設計優化及隔音技術助益下，全新 E-Class 車艙隔音較上代表現更加優異，在高速行駛下將能減低風噪聲。車高降低舒適型懸吊系統，前後懸吊均為獨立式，整體呈現的路感保有 Mercedes-Benz 一貫的舒適柔順，路面資訊主要傳遞到駕駛手握的方向盤當中，乘客則可感受到抑制程度頗高的坑洞或路面起伏，且隔音表現與組裝品質亦十分出色。
台灣賓士持續為豪華市場樹立標竿，推出全方位的豪華產品，其中 E-Class 更是熱門主力之一；如今迎來全新 E-Class 大改款，不僅外內觀全部革新，在數位科技更是大幅進化，相信依舊能夠成為市場上相當受歡迎的中大型進口豪華轎車之一，並與 BMW G60 5-Series 同步較勁。