▲突破性智能發展 德系豪華房車新典範　全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 E

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突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 Mercedes-Benz E-Class 鼻祖 170 V (代號 W 136)。

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突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 Mercedes-Benz E 200 Luxury，正式價格為新臺幣 293 萬元起。試駕車另有選配 AMG Line 外觀套件，價格為 TWD$213,000。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 E 200 Luxury 及 E 300 運動版標配星芒型水箱護罩。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 Mercedes-Benz E 300 Exclusive，正式售價為新臺幣 355 萬元起。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 立標式三芒星結合典雅大器的三橫式水箱護罩，是 E 300 Exclusive 不容錯認的標誌。

更可搭配極線發光水箱罩，邊框加入光纖燈條，在夜晚擁有更高的識別度。(E 200 Luxury 為選配，E300 運動版以上車型為標準配備)

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 全新頭燈設計，E 200 Luxury 具備標準型 LED 頭燈；E 300 運動版以上車型則升級搭載多光束智慧型數位頭燈。

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突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 尺碼方面，E 200 Luxury 為 4,949x1,880x1,468mm，E 300 Exclusive 為 4,950x1,880x1468mm，軸距皆為 2,961mm。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 導入隱藏式車門把手，具有發光效果，以方便在夜晚時上下車。新增數位鑰匙功能，首次綁定後，只需攜帶 iPhone 或 Apple Watch 即可解鎖、上鎖或啟動車輛。主帳號最多可以分享 15 組權限與家人、朋友共享，並且透過 Apple Wallet 帳戶設定每位使用者的權限。

本次所試駕 E 200 Luxury 選備 20 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈 (TWD$ 82,000)，前：245/40 R20，後：275/35 R20。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 E 300 Exclusive 則標配 19 吋十輻式輕合金輪圈，前：245/45 R19，後：275/40 R19。

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突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 車尾亮點包含全新的輪廓設計與星芒雙段式 LED 尾燈，並呼應車頭設計，透過亮黑色飾板連結兩邊尾燈組的貫穿式設計，突顯車尾的寬度。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 本次試駕 E 200 車型配備 AMG Line 外觀套件，保險桿造型以及鍍鉻飾件的排列較為熱血動感。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 E200 Luxury 以及 E 300 Exclusive 車型雙側鍍鉻排氣尾飾管同樣整合於後保桿中，整體看上去較為素雅。

MBUX Superscreen 寬幅螢幕是全新 E-Class 一大亮點，從中控台延伸至副駕駛座前方的超大觸控玻璃螢幕，搭配貫穿冷氣出風口造型的全景式內裝照明燈條，強化整體座艙科技氛圍。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 標配多功能方向盤 (Nappa 真皮) 兩側設有電容式觸控按鈕，選配 AMG Line 車型則配備多功能平底方向盤 (Nappa 真皮)；後方設有換檔撥片，整體握感舒適。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 12.3 吋寬螢幕數位儀表。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 HUD 抬頭顯示器為加選配備，要價 TWD$58,000。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 車內採用大量懸浮式設計語彙，包含駕駛前方的數位儀表板、中控螢幕與車門把手、座椅功能控制面板，並提供多種飾板材質與皮質搭配，加上不同的配色，創造獨具魅力的個人空間。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 空調設置上，相似於 EQ 電動車系的冷氣出風口也暗藏玄機，選配 THERMOTRONIC 豪華型多區恆溫空調，除了提供前後四區獨立控制的空調溫度外，還導入全新自動風向調整功能 (Digital Vent Control)，可根據 MBUX 多媒體系統中的預設空調的四種設定，自動調整出風口方向，便搭載自動風向調整功能，系統仍同時支援手動調整風向，並自動記憶為下一次啟動車輛時的標準設定。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 為延伸用戶的數位娛樂生活，全新 E-Class 在全新第三代 MBUX 多媒體系統架構上，編寫支援第三方軟體供應商的平台架構，首波將導入網路瀏覽器，其他第三方應用程式則將於後續開放下載及使用，包含串流影音平台 “YOUTUBE”，或可搭配 Superscreen 寬幅螢幕套件中的行動會議視訊鏡頭，透過 “Webex” 或 “Zoom” 進行視訊會議，以及社群平台與遊戲，將使用情境延伸至生活各個層面，預計最快於明年下半年導入台灣市場，確切開放時程台灣賓士將另行公告，屆時可透過軟體更新開通。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 MBUX Superscreen 寬幅螢幕，將中控觸控螢幕與副駕駛座螢幕整合，並提供副駕駛座乘客獨立的視聽娛樂系統及控制權限。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 全車系標配 Burmester® 4D 環場音響系統，以總輸出 730 瓦推動 17 具高傳真喇叭，搭配內嵌在前座的 4 支聲波傳感器，創造無與倫比的震撼音場。採用 MBUX 多媒體系統內建的 APPLE MUSIC 線上音樂播放 Dolby Atmos® 全景環繞音效的樂曲，瞬間置身於演唱會或歌劇院之中，搭配主動環景式內裝照明之後，氛圍燈將伴隨著音樂起舞，讓旋律跟節奏都能夠被看見。

標配雙側賓士 logo 投射燈。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 全景式電動玻璃天窗在 E 200 Luxury 上列為選配，售價為 TWD$97,000。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 豪華前座椅 (可通風/加熱) 在 E 200 Luxury 及 E 300 運動版上列為選配，售價為 TWD$41,000。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 前排杯架內部設有手機無線充電系統及 Type-C 電源，後排在中船上亦設有兩個 Type-C 電源口。

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突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 後座空間相當充裕，中央隆起範圍不小，但乘坐 3 名成人仍屬舒適。

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突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 原廠宣稱 W214 E-Class 擁有達 540 公升的行李箱容積。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 後排座椅可做 4/2/4 分離傾倒。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 尾廂障板下方提供部分收納空間。

配備電動尾門。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 MBUX 擴增實境導航功能。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 全新 E-Class 除了全面優化駕駛輔助系統作動的細膩度及精準度，更升級 DISTRONIC 智慧定速測距輔助功能的「30 秒主動啟停延時輔助」，在走走停停的市區車陣中，不再需要時常透過點踏油門喚醒 DISTRONIC 智慧定速測距輔助功能。

突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 智能停車輔助套件含 360° 環景攝影在道路狹窄處大幅減輕駕駛壓力。

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突破性智能發展 德系豪華房車新典範 全新第六代 Mercedes-Benz E 200 Luxury / E 300 Exclusive 試駕 全車系採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配新一代 ISG 48V 高效輕油電系統 (ISG)，確保滑行、助推和動能回收等功能，實現出色的節能油耗表現，變速系統採用 9G-TRONIC 九速手自排變速箱。

DYNAMIC SELECT 可選擇 Eco、Comfort、Sport、Individual 等多種駕馭模式。

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