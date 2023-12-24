▲雙規格、單一動力 二度小改款 Kia Picanto 澳洲上市

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二度小改款 Kia Picanto 於澳洲上市。在外觀部分，二度小改款 Kia Picanto 在車頭與車尾均導入品牌最新的家族化風格，採用包含 Sportage、Sorento、EV6 和 EV9 等車款相同的 Opposites United 家族設計語彙。其中車頭造型看起來更加方正，整體更加的平坦，引擎蓋似乎比舊款再提高。全新的 LED 頭燈改採用垂直式排列，同時在 GT-Line 車型上其保桿中央的氣壩更結合了蜂巢網格及進氣孔造型，整體運動風格更加濃厚。
車內配備上，入門的 Sport 和 GT-Line 車型均配備 4.2 吋數位儀錶板、多功能方向盤和排檔頭均採用新型合成皮革包覆，後者更升級配備 USB Type-C 充電孔以及 8 吋資訊娛樂顯示器。
安全配備方面，全車系搭載盲點防撞輔助系統、後方交通路口防撞輔助系統、車道跟蹤輔助系統和車道維持輔助系統。全車系共提供 7 種車色供選擇，包括全新的 Adventurous Green。
動力表現上，統一搭載 1.2 升自然進氣四缸汽油引擎，提供 5 速手排或者 4 速自排變速箱，能發揮出 83hp最大馬力和 122Nm 的峰值扭力。售價部分，Picanto Sport 手排起價為 17,890 澳元，自排車型則為為 19,490 澳元。GT-Line 手排車型為 19,690 澳元，自排車型為 21,290 澳元。
國內市場方面，總代理台灣森那美起亞甫於 11 月推出 GT-line Plus 新車型，導入駕駛座遮陽板附 LED 柔光化妝鏡、高質感內裝套件、雙色透氣原廠皮椅、駕駛座通風座椅 / 雙前座加熱座椅等奢華配備，堪稱是目前配備最豐富的進口小型掀背車。