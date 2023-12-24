▲最大馬力達 300 匹 傳 Toyota GR Yaris 將首度搭載自排變速箱

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據日本媒體報導 Toyota GR Yaris 將於 2024 東京改裝車展首度帶來自排車型。GR Yaris 自從於 2020 年首度亮相之後已經過了 3 年多的時間，隨著 2024 東京改裝車展即將到來，近日便有日本媒體指出 Toyota 原廠已經準備好為其推出新款車型，將被稱為 GR Yaris Evolution II。預期原廠會在外觀細節修飾，同時加強車子的空氣力學，讓車輛在激烈駕時有著更優異的穩定性。
另外動力配置上也會有所調整，雖然同樣搭載 1.6L 渦輪增壓三缸引擎，但其動力輸出將從原本的 272hp (日規) 提升至 300hp 的境界，達到與 GR Corolla 相同的性能。由於GR Yaris 目前僅提供 6 速手排變速箱，對於不擅長駕手動換擋的駕駛人而言來說是一個高門檻，因此這一次新車型將會搭載原廠專為性能車款開發，具備扭力轉換器的 8 速 DAT 自排變速箱。據官方表示，這款新變速箱可以讓駕駛人專注在駕駛、轉向和判斷路線，不需要再耗費更多精力控制檔位和離合器，發揮車輛更完整的性能。
Toyota GR Yaris 自 2021 年引進國內市場販售以來，也是備受喜愛追求熱血操控的買家青睞，若是自排車型成功問世，相信更能夠擴大消費族群，進一步增進市場的銷售表現。