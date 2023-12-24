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1,000 輛首批配額 30 分鐘完售 Toyota Land Cruiser 250 德國上市

▲1,000 輛首批配額 30 分鐘完售 Toyota Land Cruiser 250 德國上市
▲1,000 輛首批配額 30 分鐘完售 Toyota Land Cruiser 250 德國上市

7Car 小七車觀點

Toyota Land Cruiser 250 在 8 月才進行全球首發，而這款越野休旅車也於近日在德國上市，且受到當地消費者歡迎，僅在 30 分鐘內首批 1,000 輛的配備就搶購一空，由此可見其魅力非凡。

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Toyota Land Cruiser 250 近期於德國市場發售，首批 1,000 部 30 分鐘內即搶購一空。
新一代 Land Cruiser 250 是原廠時隔 14 年再度推出的大改款車型，這次改款後也讓這款注重越野性能的休旅車換上原廠主力的 TNGA GA-F 平台打造，雖然還是以非承載式車身底盤構成，但這次原廠將外觀和內裝等細節換上新世代的風格設計，造就更加科技及現代化的表現，相信這也是能夠在市場上俘獲消費者芳心的原因之一。

然而新一代 Land Cruiser 250 近期於德國市場上市，原廠也刻意意準備 1,000 輛的新車首批配額，但竟然在開賣的 30 分鐘之內，首批配額就已經全數售出，超乎原本的預期，使得原廠僅能退而求其次，讓買不到第一批新車的消費者先行預訂，後續有新車到港再依序交車。而首批新車配備相當豐富，像是 20 吋鋁圈、數位後視鏡、JBL 高級音響、14 顆揚聲器和抬頭顯示器等都是標準配備。

歐規 Land Cruiser 250 初期提供 2.8 升渦輪柴油引擎，最大輸出值為 201 匹，並搭配 8 速自排變速箱；原廠規劃 2025 年再推 48V 輕油電車型。

目前新一代 Land Cruiser 250 已經陸續在美國及歐洲等市場上市，雖然國內總代理和泰汽車還尚未明確是否引進，但相信隨著現行款 Pardo 車系原廠結束其生產後，後續還會極大引進的機會。

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